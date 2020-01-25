中職／教頭全新面孔 四隊齊換創新紀錄

中職新球季四隊全換教頭，是史上第一次！ 聯合報系資料照 分享 facebook

中職新球季將在3月14日展開，各隊教練團大搬風，一軍四隊教頭更是全換新面貌，寫下中職31年來首例，以新氣象迎新年。

統一獅林岳平。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

統一獅林岳平 唯一投手出身

各隊去年季後人力調整，由墊底統一獅隊開第一槍，34隊的劉育辰在下半季代掌兵符，但獅隊戰績不見起色，他無意續任，將滿38歲的「大餅」林岳平接下新球季代理總教練一職。

林岳平在球員生涯累積129次救援成功，仍為中職「救援王」，是今年中職唯一投手出身的總教練，也是獅隊隊史繼謝長亨、郭泰源後的第三人。

富邦悍將洪一中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦悍將洪一中 3年長約震撼挖角

富邦悍將隊隨後在職棒圈投下震撼彈，宣布不與教頭陳連宏續約，找來中職最多勝的洪一中掌兵符，端出三年約，為爭取富邦首座總冠軍賽砸重本，創造季後一大話題。

洪一中在猿隊帶兵奪七冠，生涯884勝也是中職之最，儘管與La New劉家有著16年情份，但隨著猿隊轉賣，洪一中沒接受新球團樂天開出的一年約，為生涯考量轉披悍將球衣。

樂天桃猿曾豪駒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

樂天桃猿曾豪駒 自家教練變領袖

樂天隊沒能留主帥，剛入主中職就面臨難題，球團沒再找名帥助陣，而是從自家教練團找領袖，由40歲打擊教練曾豪駒擔任樂天隊史首任教頭，肩負帶隊續拚四連霸艱鉅任務。

中信兄弟丘昌榮。 圖／中信兄弟球團提供 分享 facebook

中信兄弟丘昌榮 資歷磨練超完整

中信兄弟則是在季後未與伯納續約，結束三年「洋教頭」領軍時代，改由47歲丘昌榮接掌兵符，再拚苦等十年的總冠軍。他在球員時代並非黃衫軍成員，但在球隊執教近五年半，資歷和歷練完整，被球團認定是目前最合適的人選。

除了洪一中「空降」悍將隊之外，其餘三隊總教練都由內部拔擢，新球季是「諸葛洪中」與三名菜鳥教頭們鬥智。