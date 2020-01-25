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中職／味全最老新球隊 葉君璋率菜龍打底

2020-01-25 08:00聯合晚報 記者婁靖平／台北報導

葉君璋。圖／味全龍球團提供
葉君璋。圖／味全龍球團提供
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中職新球季四隊各有新教頭，而重回中職第一年的味全龍隊，則在葉君璋帶領下，在二軍跨出第一步，目標是讓年輕球員累積經驗，為明年的第一個一軍球季，奠定拚戰基礎。

中職元老球隊龍隊今年成為「新軍」，但還無法挑戰一軍，整季必須先在二軍歷練，「葉總」帶著總教練資歷，率領菜鳥群展開球隊重生的第一季。

龍隊在去年在冬季聯盟初亮相，最終拿下第三名，成軍五個月的表現讓葉君璋備感意外，他認為子弟兵技術已有水準，比原先預期還好，只差在經驗。

在冬盟磨練出來的表現，葉君璋打了八十分的高評價，接下來將在二軍面對各種挑戰，還要繼續累積經驗，是新年度球季的重要課題。

龍隊積極備戰第一個球季，葉君璋的作戰藍圖大致勾勒完成，球團在去年底，先和廖文揚、羅華韋、曾陶鎔、江忠垣四位擴編選秀球員簽約，持續補強戰力。

教練團評估後，另簽下羅嘉仁、林瑋恩及左投林政賢，目前球員總數已達四十九人，葉君璋表示，陣中年輕球員居多，需要幾位有經驗的老將，擔任教練與球員間的橋梁，同時分享經驗。

在接任龍隊兵符前，葉君璋立下目標，希望打一軍第三年就能闖進季後賽，今年則是這個三年的「前置準備」期，龍隊在今年1月6日起展開重訓，春訓預定於2月3日起在斗六球場進行。

味全龍葉君璋棒球中職

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