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中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00Tzuyi

6搶1棒球資格賽將於4月在台中洲際棒球場舉行，這是中華隊想進軍2020年東京奧運的最後希望。去年世界12強棒球賽的總教練洪一中，因只拿下第五名而請辭，但中華隊整體表現受到肯定，在中職聯盟勸說及新東家富邦同意配合的情況下，幾乎確認要請他重掌兵符，最快在1月16日就可以提交教練團名單。

洪一中再次接任中華隊總教練，他要面臨的不只是國際賽中華隊成績，如何不影響母隊正常...
洪一中再次接任中華隊總教練，他要面臨的不只是國際賽中華隊成績，如何不影響母隊正常運作更是困難的課題。 聯合報系資料照片
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富邦領隊蔡承儒表示：「不影響球隊正常運作的前提下，將全力配合及支持洪一中擔任此次聯盟負責組訓之6搶1賽事總教練」。實際上他所提出的這項前提，很可能正是他心中的痛，2017年他們全力配合第四屆世界棒球經典賽，共派出11人參賽，也因此打亂球隊原有的春訓。

2017年的經典賽因為正處於春訓期間，多數旅外球員及Lamigo都婉拒配合參賽，由其他三隊為主力陣容。教練團包含郭泰源、陳金鋒、陳連宏、吳復連、黃欽智及李安熙等6位，他們都是剛離開母隊，因此只有富邦的葉君璋及江奕昌，未參與母隊春訓，而是協助中華隊移訓。另一個與富邦很像的則是中信，雖然他們沒有教練參與經典賽，但是他們當時教練團大幅換血，以史耐德為首的新教練團，也是一月才到任，由於隊中主將都前往中華隊移訓，在沒法熟悉球員的情況下，無法及時掌控球員狀況。

2017年葉君璋支援經典賽中華隊，未隨悍將參與完整春訓，導致該年度球員狀況不好，...
2017年葉君璋支援經典賽中華隊，未隨悍將參與完整春訓，導致該年度球員狀況不好，他的調度也大亂，富邦淪為墊底球隊。 聯合報系資料照片
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悍將不只教練不在家，球員未參與規律及完整的春訓影響也不小，主力野手幾乎都未完整留隊春訓。即使悍將在經典賽是唯一於教練團有成員的球隊，但教練不可能只顧自家球員，加上要直接進入備戰狀態，調整模式仍有不同，還是會受到影響。球季開始後，許多球員呈現慢熱的狀況，連帶影響球隊戰績。前一年才以義大犀牛之名奪冠，但換上富邦球衣後，球隊呈現疲態判若兩隊。這年上半季富邦僅拿下20勝，成為中職史上第3支前一球季奪冠，後一球季就墊底的球隊。

今年球季富邦挖角洪一中擔任總教練，他已經待在桃猿隊16年，雖然對於部份富邦主力球員曾有共事經驗，但球員現況、生理狀態、體能等，還是需要花些時間探索。另外這幾年加入的多位新秀，即使可能曾經看過球探報告，對於實際狀況也要重新做功課。包含首席教練郭建霖、投手教練吳俊良、外野教練黃甘霖等，也都需要趁這次春訓，更加熟悉這龐大的悍將軍團。

富邦新的教練團中，有4位是去年世界12強棒球賽的教練，若全數又帶入6搶1，球隊春...
富邦新的教練團中，有4位是去年世界12強棒球賽的教練，若全數又帶入6搶1，球隊春訓勢必會大亂。 聯合報系資料照片
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這次6搶1棒球資格賽，同樣會使用到中職春訓時間，而且洪一中總教練並無太多時間可以準備，加上合作配合度的問題，教練團陣容或許會接近去年世界12強棒球賽，但這就會包含前面提到的另外三位富邦新任教練。這代表富邦未來的幾個月中，有可能再次面臨群龍無首的狀況。富邦最佳的策略，應是至少留下郭建霖協助春訓，他跟隨洪總多年，是現有教練團中最熟悉洪總想法、不用贅述就能夠貫徹洪總規劃及目標的教練。

郭建霖(左3)跟隨洪一中(左4)多年，富邦應考慮把他留下來協助春訓，讓洪總理想的...
郭建霖(左3)跟隨洪一中(左4)多年，富邦應考慮把他留下來協助春訓，讓洪總理想的悍將隊型早日實現。 聯合報系資料照片
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中華隊大部分球員都身經百戰，但春訓調整狀況，一直都是球員整季能否能夠穩定表現的關鍵。球員被選入國手在所難免，只是打亂了春訓的步調，就可能提早產生疲勞期或低潮，必須重新調整或延長春訓。教練團應在春訓中尋找可輪替球員，減少主力球員低潮的影響。2017年時富邦主力不振時，幾乎無法找到替代球員，是影響戰績的原因之一。以經典賽為例，悍將現在重點就必須找出可以輪替外野及牛棚的球員，讓林哲瑄、胡金龍及陳鴻文等球員歸隊後，有比較多調整的時間。

讓洪一中擔任6搶1棒球資格賽總教練，無疑仍是中華隊的最佳選擇。富邦球團雖然選擇讓賢，但是要不影響球隊正常運作卻很不容易，既然決定了，現在就要開始著手規劃如何降低衝擊。除了留下可以主導球隊的教練外，還需要加速找出可輪替球員，別讓支援國際賽成為球隊戰績不佳的原因。

東京奧運世界棒球12強洪一中

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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