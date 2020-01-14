6搶1／中華隊找戰力 旅外、業餘集中訓練

中華隊東京奧運選訓委員會今天開會，選訓委員會召集人、中職秘書長馮勝賢（右）與體育署長高俊雄（左）出席記者會。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

六搶一奧運資格賽對中華隊最大考驗是投手戰力，雖然開打時間卡到各國職棒開季，選訓委員會仍希望盡量增加旅外戰力人選，召集人馮勝賢表示，目前正在跟台灣球員的所屬球團溝通，也計畫集中無約旅外球員及業餘球員一起訓練，雙管齊下。

六搶一資格賽的球員名單，預計會以世界棒球12強賽的名單為主，選訓會將事先徵詢可能人選意願，再交由教練團擇定，已開始與旅外球員所屬球團的溝通程序，馮勝賢表示，目前已在跟歐力士球團溝通張奕參賽的可能性，了解球團跟球員的意願。

12強賽前，馮勝賢曾與王建民到美國、日本各地觀察旅外球員狀況，這次六搶一資格賽，馮勝賢表示，預計在農曆年後，與教練團成員一起去看球員熱身狀況，再回來跟教練團報告。

另外部分無約在身的旅外球員，如郭俊麟、曾仁和、張進德、陳偉殷、王維中，也在考量範圍，馮勝賢表示，如果年後等到國外職棒人選大致確定，還沒有合約，但有戰力的球員，「我們會提供一個舞台給他們。」

曾仁和日前加入澳洲職棒奧克蘭綠蜥蜴隊，也已有情蒐人員到場觀察投球近況，張進德則隨富邦悍將春訓，至於其他球員以及業餘球員有一起訓練的需求，馮勝賢表示，會跟中職球團協調，或在國訓中心讓他們一起訓練，讓他們維持身手，也方便教練掌握狀況。