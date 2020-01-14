6搶1／教頭人選仍是洪一中 馮勝賢15日南下拜會

中華隊東京奧運選訓委員會今天開會，選訓委員會召集人、中職秘書長馮勝賢（右）與體育署長高俊雄（左）出席記者會。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

中華隊東京奧運選訓委員會今天開會決議，六搶一奧運資格賽總教練人選仍為洪一中，選訓委員會召集人、中職秘書長馮勝賢預計會後與富邦球團聯絡，明天拜會洪總，原定目標農曆年前確定總教練人選，馮勝賢說：「希望可以提前。」

由洪一中帶領的中華隊在去年世界棒球12強賽打出第五名的佳績，12月初也確定今年開打的六搶一資格賽，選訓賽都委由中職承辦，今天選訓委員會主要針對12強賽的檢討及六搶一的後續討論，體育署長高俊雄表示，中職在12強時對旅外觀察、情蒐等，都做好重要工作。

洪一中在12強賽後請辭總教練一職，也多次婉拒六搶一教頭職務，但昨天鬆口，將決定權交由富邦球團決定，馮勝賢表示，委員們也都希望由洪總繼續接任六搶一總教練人選，「接下來會跟球團聯繫，明天再拜訪洪總。」

六搶一資格賽在4月1日開打，碰上各國球季開打，旅外戰力可能打折扣，馮勝賢表示，目前已跟球團、經紀公司聯絡，也會整合無約在身的旅外球員，如郭俊麟、曾仁和、張進德，將他們集中訓練，方便觀察。

依據六搶一資格賽程序，3月1日需提出各隊大名單，開賽前十天提出24人名單，總教練人選須儘速出爐，馮勝賢表示：「希望會比原本的農曆年前提早出爐。」