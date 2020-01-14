中職／6搶1入選就想打 陳仕朋先準備好自己

富邦悍將隊投手陳仕朋去年成績大幅提升，被點名為新球季先發輪值人選之一。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊投手陳仕朋去年成績大幅提升，扛起悍將隊本土先發位置，也拿下最佳進步獎，新球季被點名為先發輪值人選之一，在需要中職先發投手戰力的六搶一奧運資格賽中，也是少數有實績的本土投手，2020年球季有不同挑戰等著他面對。

陳仕朋去年先發23場，拿下11勝8敗，防禦率3.48，今年在競爭先發位置上有成績背書，不過陳仕朋說：「去年是去年，今年還是從頭來過，我的工作就是開季前把自己準備好，讓教練團需要我。」

富邦悍將隊重金挖角來洪一中擔任總教練，教練團也跟著大換血，春訓開始適應新作風，陳仕朋表示，雖然教練不一樣了，會有不同作法，但一定都是為了球隊好。

今年4月1日開打的六搶一資格賽，賽程上中華隊需要連打五戰，代表至少需要五名先發投手，加上卡在球季中，旅外戰力難以歸隊，勢必從中職投手中找人才，陳仕朋是去年中職先發超過100局的少數三人之一，更是本土防禦率王。

今年六搶一是否有意願參加？陳仕朋說：「有入選就想，我有看12強賽，大家表現都很好。」不過因比賽與中職開季相差不遠，陳仕朋認為目前仍需先準備好自己的狀態，「開季前要把自己調整好，才有機會入選。」

陳仕朋在國際賽也繳出成績，今年亞錦賽複賽對南韓之戰曾扛先發，因用球數達限制提前退場，總計3.2局無失分，被敲3支安打，有3次保送，但也飆4次三振。