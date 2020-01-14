中職／獅隊曾質疑猿隊偷暗號 洪總一度砲轟蔗總

2017年5月6日在桃園球場進行的桃猿、統一獅之戰，曾引發獅隊懷疑猿隊偷暗號的衝突。 聯合報系資料照 分享 facebook

休士頓太空人隊因為偷暗號事件遭大聯盟官方重罰，總教練辛區（A.J. Hinch）被禁賽一年後，球團高層立刻開除這位2017年領軍奪下隊史首座世界大賽冠軍的教頭；中職開打30年，過去也不只一次出現偷暗號的傳聞，但都未獲證實，2017年桃猿隊洪一中還為了此事大動肝火。

2017年5月6日在桃園球場進行的桃猿、統一獅之戰，獅隊洋投狄馬克八局下被陽耀勳揮出二壘打，面對下一棒余德龍時，一再轉頭看陽耀勳，認為他可能偷暗號。

狄馬克投完這半局失一分，退場後對著猿隊休息室碎碎念，造成雙方板凳清空，他也被驅逐出場，猿隊終場8：3獲勝。

兩隊隔天原地再戰，獅隊「蔗總」黃甘霖賽前表示，隊上球員向他反應，猿隊在桃園球場小動作特別多；洪一中聽到這種說法，雖然又以5：2贏球，但賽後難掩憤怒的情緒，強調絕對沒有偷暗號這種事，還砲轟獅隊輸球要檢討自己，不要怪到別隊身上。

洪一中當時表明立場，不想捲入口水戰，希望獅隊不要亂講，三人成虎，謊話說久會成真，他甚至氣到說：「難道是神明託夢給黃甘霖？」

洪一中離開待了16年的猿隊，今年起成為富邦悍將隊總教練，黃甘霖更向待了22年的老東家說再見，擔任悍將一軍外野教練，兩人成為同事，兩年多前的往事已經煙消雲散。