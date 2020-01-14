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中職／敵隊洋投陣容豪華 獅盼結合情蒐提前準備

2020-01-14 06:01聯合報 記者吳敏欣／即時報導

中職各隊今年積極提升洋投戰力，擁有大聯盟資歷幾乎成了基本盤，面對敵手們豪華的洋投陣容，去年打擊成績墊底的統一獅提前準備，希望和情蒐部門配合，縮短適應期。

獅隊上賽季受到傷兵影響，打擊率2成60、長打率3成85、全壘打99支，各項數據都排在四隊之尾，如今傷兵潮即將歸隊，卻又碰上各隊超強洋投準備洗禮，打擊教練劉育辰表示，「要把我們的訓練強度拉高，不會等到對戰到才有所反應，因為有很多洋投是新臉孔，會跟情蒐部門合作，把洋投的投球型態和球路模擬過，設法縮短適應期。」

中信兄弟和富邦悍將都已經找滿四位洋投，其中中信兄弟除了萊福力以外，米蘭達、羅傑斯和寶拉都是新人；悍將隊雖然全是回鍋人選，但擁有羅力和索沙雙王牌坐鎮，另外再搭配包林傑和伍鐸；樂天桃猿則確定簽回上季雙冠王李茲，加上去年還在大聯盟投球的新人物卡本特。

對於各隊強力洋投來襲，代理總教練林岳平認為，「這樣很好，代表大家都越來越想爭取最高榮譽。」獅隊目前只公開兩位洋投，包含續約的羅里奇，和新找來的羅奇，但他表示現在需先把內部調整好，而不去想外援能帶來多大效力，「當然增加外籍投手後能增強戰力當然很好，但主要是我們野手內部還沒那麼穩定。」

獅隊目前只公開兩位洋投，包含續約的羅里奇（圖），和新找來的羅奇。圖／獅隊提供
獅隊目前只公開兩位洋投，包含續約的羅里奇（圖），和新找來的羅奇。圖／獅隊提供
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中信兄弟大聯盟林岳平

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