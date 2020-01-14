中職／敵隊洋投陣容豪華 獅盼結合情蒐提前準備

中職各隊今年積極提升洋投戰力，擁有大聯盟資歷幾乎成了基本盤，面對敵手們豪華的洋投陣容，去年打擊成績墊底的統一獅提前準備，希望和情蒐部門配合，縮短適應期。

獅隊上賽季受到傷兵影響，打擊率2成60、長打率3成85、全壘打99支，各項數據都排在四隊之尾，如今傷兵潮即將歸隊，卻又碰上各隊超強洋投準備洗禮，打擊教練劉育辰表示，「要把我們的訓練強度拉高，不會等到對戰到才有所反應，因為有很多洋投是新臉孔，會跟情蒐部門合作，把洋投的投球型態和球路模擬過，設法縮短適應期。」

中信兄弟和富邦悍將都已經找滿四位洋投，其中中信兄弟除了萊福力以外，米蘭達、羅傑斯和寶拉都是新人；悍將隊雖然全是回鍋人選，但擁有羅力和索沙雙王牌坐鎮，另外再搭配包林傑和伍鐸；樂天桃猿則確定簽回上季雙冠王李茲，加上去年還在大聯盟投球的新人物卡本特。