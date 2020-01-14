日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

筆者之前曾跟友人聊到，去年在台灣有種棒球季全年無休的感覺，即使各國職棒的總冠軍賽都約在10月中就打完了，但接著而來的還有亞錦賽、世界12強棒球賽等國際賽，同時間也有黑豹旗及不少台日或國際間學生棒球的各項交流錦標賽在進行，整個棒球熱在進入新年度的一月份才有稍微降溫的現象，不過這段短暫的歇息也才約半個月左右而已，中職的富邦悍將已在13日於高雄燕巢開訓，而日職每年球季的開頭大戲春訓，也將在2月1日正式展開。

日職12支球團的春訓地主要分為宮崎及沖繩兩個大區域，時間則是從2月1日開始的整個月，其中軟銀、西武及歐力士在宮崎及附近，阪神、DeNA、養樂多、火腿及中日在沖繩本島，樂天及羅德在沖繩離島，巨人及廣島則會在月中從宮崎移師到沖繩本島，而今年球季台灣旅日球員共有8人，火腿的王柏融、樂天的宋家豪及王彥程、羅德的陳冠宇及巨人的陽岱鋼，如無意外在2月中就都會齊聚沖繩(王彥程仍會在久米島)。

宋家豪年薪從1500萬增至4500萬日圓，球迷可以到沖繩提前觀賞他的出賽。 聯合報系資料照片 分享 facebook

筆者曾兩度前往沖繩觀看春訓，也因其他目的去過沖繩多次，在此分享到沖繩看春訓的一些經驗。

春訓大致可以分為三個時程，初期以訓練為主，接下來則是開始加入幾場練習賽，以戰代訓，最後的一週則是大量的官辦熱身賽，今年為了要配合奧運時程，官辦熱身賽提早到16日，同時間也有各球隊自己辦的練習賽，22日之後就幾乎每天都是官辦熱身賽了。

由於名護球場已經整修完畢，過去幾年春訓初期都會先前往亞利桑那州的火腿，今年整個2月都會在名護，也使得春訓一開始就在沖繩本島的球隊多達5隊，而在久米島的樂天及石垣島的羅德也分別會在月中回到本島，加上也在差不多時間從宮崎到沖繩的巨人及廣島兩隊，最多會有9支球隊同時在沖繩本島，對於想要近距離看到日職球星，甚至索取簽名的球迷來說，筆者認為13日後到21日的這幾天是最佳的時間，尤其是想要看到樂天的宋家豪及羅德的陳冠宇這兩位台灣球員的球迷，原因是這樣的。

廣島春訓基地Koza運動公園。 福耳攝影 分享 facebook

樂天這幾年都是在久米島進行春訓，雖然從那霸前往的飛行時間只要半小時左右，對於台灣球迷來說，還是得另花2千台幣以上的機票錢，在石垣島的羅德亦然，不過兩隊在月中都會回到本島與其他球隊打練習賽，樂天是9日，羅德則是13日，但羅德表定22日要在四國的高知跟西武打練習賽，因此必定會在之前就飛離沖繩，如果想直接在本島看到兩人，當然就得在21日之前，樂天回到本島後將以中部的金武球場為基地，羅德則會進行多場練習賽。

除了陽王宋陳4人會同時在本島這項原因之外，由於春訓後期都是比賽，球員在訓練基地的時間就不像前期那麼長，要與球員近距離接觸的機會也無法像前期那麼多，但太早去的話，廣島、巨人、樂天及羅德等球隊又還沒進到沖繩，因此筆者才會覺得2月中段是去沖繩看春訓的最佳時間，既有機會近距離接觸，又有練習賽能看，25日之後各球隊陸續結束在沖繩的行程，返回日本本島的各主場繼續官辦熱身賽，這時去沖繩並沒有太大的意義。

觀看春訓比賽也可以買到各隊的商品 福耳攝影 分享 facebook

火腿13日在訓練基地名護球場有場對樂天的練習賽，屆時陣中兩名台灣球員王柏融及宋家豪或有同場較勁的機會，名護位於沖繩本島北部，距離那霸有70公里以上的距離，可以租車自駕前去，但對於幾乎都是單兵作戰，又不太喜歡開車的筆者來說，這幾次都是選擇搭公車的方式前往，不過沖繩的公車票價不菲，來回名護一趟就要約5千日幣，因此筆者都將名護行程安排在週末，利用這張2千日幣就能夠一日內無限搭乘指定路線公車的土日祝一日限定FREE乘車券(土日祝1日限定フリー乗車券)前往，畢竟花時間了，也得省些旅費。(購買地點請自行上網查詢。)

這張週末限定的乘車券也可以用在去阪神的宜野座或是樂天的金武等，這些來回車費同樣會超過2千日幣的地方，其他春訓基地不在那霸的球隊如養樂多的浦添、DeNA的宜野灣、中日的北谷、沖繩市的廣島等，從那霸搭公車單趟車程都不會超過一個小時，也不需要轉車，算是頗為方便，而巨人更不用說了，就在那霸市內的奧武山公園球場，自從陽岱鋼轉隊到巨人後，原本的陽粉不用再千里迢迢跑到名護，只要乘坐那霸市的單軌電車在奧武山公園站下車就可以看到陽岱鋼了。

以加入日職為目標而在去年成立的琉球藍色海洋(琉球ブルーオーシャンズ)，今年也同步在一月底開始進行春訓，地點在那霸南方的東風平運動公園野球場，同樣是單趟車程一小時內，且不用轉車就能到的地方，隊上也有台灣球員李杜軒，監督則是前羅德名將清水直行，如果有興趣的也可前往。

至於要乘坐哪幾班公車到這些春訓地點，利用「バスなび沖縄」這個網站就能夠簡單地查詢到乘車資訊，這樣一來，對於春訓地點、最佳時段、交通資訊都已經有一定的掌握度，就可以準備出發到沖繩看春訓了。