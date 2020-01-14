中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

今年中職各隊春訓陸續開跑，洋將名單也浮上檯面，可以預期的是，4隊仍會採3名先發洋投配置，代表本土投手先發空間依然狹窄，以長遠發展來看，該是考慮採用「2投1野」的洋將政策了。

2009年中職縮減為4隊規模，每隊一年打120場例行賽，總計240戰，換句話說，一整季有480人次擔任先發投手，2013年全聯盟本土投手多達313人次先發，拿下105勝、防禦率4.09，隔年也有293人次先發土投登板，拿到85勝、防禦率4.08。

中職新球季四隊都有MLB資歷洋投，由左至右分別是羅傑斯(中信兄弟)、李茲(樂天桃猿)、索沙(富邦悍將)與羅里奇(統一獅)，打者成績勢必受到壓制。 聯合報系資料照片、美聯社 分享 facebook

然而，2016年因為比賽用球變彈了，加上好球帶縮小，中職成了「超級打者聯盟」，各項打擊數據都飆上歷史新高，相對地，各項投球數據皆寫下史上最差紀錄。

以本土投手為例，2016年先發土投僅187人次，只拿到區區的48勝，連2013年的一半都不到，防禦率是暴高的6.82，隔年也好不到哪裡去，先發土投196人次，拿下46勝、防禦率5.81。

去年，也就是2019年有沒有比較好呢？答案是沒有，先發土投204人次，拿到56勝、防禦率5.54。中職進入打者聯盟時代，各隊傾向把能吃局數、壓制力相對較好的洋投擺進先發輪值，然後把素質不錯的本土投手放在牛棚，藉洋投開路，優質土投把守後防，組成勝利方程式。

中信兄弟隊先發投手廖乙忠在總冠軍賽第二戰拿下勝投，頗有大將之風，雖然失5分偏多，但他在前5局的投球僅失1分，而且能撐到6.1局，證明本土投手並非不能委以重任。 聯合報系資料照片 分享 facebook

反映在數據的現實是，各隊愈來愈倚靠洋投，土投只能扛第4、5號先發，若遇單週4戰，更發生過洋投投1休4，土投一整週都沒先發機會。

今年就更明顯了，中信兄弟重金挖角過去兩年在日職先發26場拿下13勝、防禦率3.37的米蘭達，還有7年大聯盟、3年韓職資歷的羅傑斯，搭配萊福力組成豪華先發輪值；富邦悍將就不用說了，索沙加上羅力，外帶前年中職勝投王伍鐸，洋投戰力不輸中信兄弟。

悍將在新球季已準備好4位洋投：索沙、羅力、包林傑及伍鐸，本土先發投手上場空間受到極度壓縮，而對手為了與悍將競爭，恐怕同樣也會更依賴洋投。 聯合報系資料照片 分享 facebook

樂天桃猿找來去年還在大聯盟老虎先發9場的卡本特，並續簽上季勝投、三振雙冠王李茲；統一獅也非省油的燈，簽下去年在日職打滾的羅奇，還有留下這兩年投得相當好的羅里奇。4隊洋投比過去更升級，領的薪水更多，新球季土投先發出頭天就更難了。

近年來一級國際賽事中華隊始終得靠旅外投手扛先發，不然就是靠業餘強投吳昇峰，中職投手幾乎神隱，關鍵就在於例行賽根本沒有土投繳出佳績，也沒有磨練出真功夫，好的土投擺在牛棚，奢談培養優質先發土投。

可行的做法是，目前中職各隊可登錄4名洋將，一軍同時登錄3名洋將，規定要採「2投1野」，如此一來，即使每隊都用2名先發洋投，土投單週仍有2、3場先發空間，韓職就是採行此制度。

要強調的是，中職並非沒有具備先發潛力的本土投手，例如中信兄弟陳琥，富邦悍將吳世豪、江國豪，統一獅古林睿煬、林子崴，樂天桃猿蘇俊羽、翁瑋均，但他們需要更好的養成體系，以及未來更多的一軍先發機會。

悍將吳世豪球速可達150公里，具有先發實力，但近兩季在一軍的出賽機會是相當的少，正是不少本土投手目前的寫照。 聯合報系資料照片 分享 facebook

幾年前韓職將好球帶放寬，去年又將比賽用球彈性係數大幅降低，過去的打高投低的現象明顯改善，投打已站在相對平衡的天秤上，加上長期「2投1野」的洋將政策，先發本土投手逐漸冒出頭，證明韓職不是沒有好的先發土投。

同樣地，中職本土投手並沒有帳面數據所呈現的這麼差，這幾年國際賽表現突出就可證明，優質先發土投養成不易，洋將使用政策可以提出來討論，否則國際賽倚賴旅外、業餘先發的問題難以改善，對於中職炒熱話題也不是件好事。