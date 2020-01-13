中職／張耿豪連2年動刀選擇面對 新球季健康放第一

富邦悍將張耿豪連續2年動骨刺手術，今天開訓時他表示，已經可以正常訓練，但還沒辦法進牛棚丟球；對於頻繁開刀，他一度感到痛苦，但選擇面對問題，並許下健康第一的目標。

張耿豪生涯動過4次手術，第一次是2011年扁桃腺手術、2015年因腰傷動手術、2018年季後開刀清除手肘骨刺，2019年再因骨刺動刀。富邦悍將今天開訓，他表示，已經可以正常訓練，不過進牛棚應該要到農曆過年後。

張耿豪指出，目前保守估計恢復進度在5、6成，並不會強迫自己趕上開季，「畢竟是第2次開骨刺，不想再這麼急，主要還是要看身體狀況、春訓調整狀況，還有教練團安排。」

連續2年遇到骨刺問題，張耿豪說，難免會有些沮喪，而且第2次長的骨刺比上次還大、還多，「那時想說怎麼會又遇到，好不容易把問題解決掉了，但還是要先解決，保持樂觀想法，問題都已經出來了。」

經過一次又一次枯燥乏味的復健，張耿豪說，最痛苦的過程是「拗手」，因為動手術的關係現在右手無法伸直，因此要不斷調整角度，「有時候拗到想要痛哭，因為真的很痛，嘴巴都要咬著毛巾那種痛。」

雖然經歷了3個月的「拗手」，張耿豪的右手仍然無法伸直，不過現在的角度已經是最佳狀態，對於是否會影響投球，他說：「大家都說會有影響，但還是要去找方法，不然我在這邊也算中生代了。」

2010年加入職棒的張耿豪，即將邁入生涯第11個球季，談到新球季目標，他說：「每年目標我都很簡單，身體一定要健康，健康沒有放在第一，都還是會歸零，這5年來我開了3次刀。」

至於球隊換成洪一中執掌兵符，張耿豪笑說，從興農牛到現在，生涯換過很多次總教練，已經很習慣，「還是要把心思放在球場上，把自己調整好，讓教練團能用，才是最重要的，心情不會有太大影響或改變。」