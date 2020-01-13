中職／新球季目標 江國豪瞄準十勝加新人王

富邦悍將隊今天開訓，去年選秀第一指名的新人江國豪被點名是新球季先發投手人選之一，江國豪也立下新球季「10勝」、「新人王」的願望。

江國豪去年球季就已在一軍登板，總計出賽11場、2場先發，0勝1敗，防禦率7.40，今年是第一個完整球季，除了希望能夠卡位進入一軍先發輪值外，他說：「希望有機會競爭新人王，拿下10勝，目標大一點才有追尋的動力。」

江國豪上周就與球隊會合，開始參加重訓，他表示，大學時期無法維持重訓的頻率，近來職棒後才開始，肌肉量有增加，也是避免自己受傷的方式。