中職／新球季目標 江國豪瞄準十勝加新人王

相關新聞
六搶一／交富邦決定 洪一中接中華隊教頭有轉寰2020-01-13 16:47
中職／再被點名接六搶一 洪一中：開訓完再說2020-01-13 13:25
日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽2020-01-13 07:00
中職／傷癒復出移防一壘 吳桀睿還接統一獅隊長2020-01-13 16:27
中職／林岳平認為二刀流棘手 林安可必須夠強2020-01-13 15:53
中職／想拚單季10勝10轟 林安可：新人王再說啦2020-01-13 15:25
中職／選擇留富邦 陳鴻文仍有旅外夢2020-01-13 17:36
中職／高國慶2004年展開生涯 林靖凱還沒念幼稚園2020-01-13 17:32
中職／和潘威倫同隊14年 潘武雄這5個字形容2020-01-13 17:03
中職／富邦開訓新氣象 16人穿新背號2020-01-13 16:56
中職／潘武雄還想拚百盜 推崇高國慶是棒球狂2020-01-13 16:38
中職／獅體能測驗 吳國豪折返跑100趟驚艷全隊2020-01-13 15:47
台灣運彩連2年破4百億 東京奧運挑戰創新高2020-01-13 15:20
中職／傷癒復出挑戰重返游擊 陳傑憲：有壓力2020-01-13 15:15
中職／回想八搶三中加衝突 富邦打教印象深2020-01-13 14:13
中職／春訓釐清球員定位 洪一中：能打就有位置2020-01-13 13:52
中職／富邦悍將開訓談薪八成 陳鴻文有望加薪2020-01-13 13:08
中職／高國慶感冒參加體適能 現役最老想守三壘2020-01-13 11:41
中職／陳韻文沒放棄旅外夢 今年考慮再申請2020-01-13 07:45
中職／不擔心難卡位 羅暐捷目標當全方位捕手2020-01-13 07:43
澳職初登板 曾仁和球速回來了2020-01-12 23:58
中職／林岳平點名 嘟嘟扛開季先發2020-01-12 23:55
日職／菊池涼介續留廣島 拿出好表現拚奧運2020-01-12 20:11
中職／鄧志偉目標「檳榔樹」？江承峰一片空白2020-01-12 19:35
中職／日職交流賽成初登板 林安可還要拚二刀流2020-01-12 19:32
中職／高國慶全聯盟最老 林岳平將減輕一壘壓力2020-01-12 19:02
中職／「還沒想放棄職棒」林煜清改披10號求突破2020-01-12 18:40
澳職／曾仁和首戰小試身手 蜥蜴隊拚季後賽關鍵球員2020-01-12 18:26
中職／潘威倫快滿38歲 拚兩大紀錄要夠強壯2020-01-12 18:19
日職／6年前找郭俊麟入隊 渡邊久信可惜他遭解約2020-01-12 17:54
中職／談薪進度達50% 獅再找大聯盟經驗洋投2020-01-12 17:51
日職／坂本勇人新球季拚4紀錄 挑戰最年輕兩千安2020-01-12 17:20
澳職／曾仁和初登板 先發3局送4K無失分2020-01-12 15:18
中職／上季傷兵多 統一獅找成大醫院合作2020-01-12 15:13
中職／獅隊2月赴日交流賽 古林睿煬、林安可登板先發2020-01-12 15:01
中職／統一隊史首位雙20 蘇智傑開訓先拿淬鍊獎2020-01-12 14:53
中職／315首戰兄弟 林岳平：潘威倫先發是目標2020-01-12 14:48
中職／12人10年未換隊 彭政閔紀錄仍難破2020-01-12 10:42
日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了2020-01-09 07:00
熱門文章
CBA／明星賽砍41分 林書豪與MVP擦身而過2020-01-13 02:58
羽球／球王剛奪冠就遇車禍 桃田賢斗鼻樑骨折2020-01-13 10:57
NBA／厄文復出攻21分 籃網大勝老鷹2020-01-13 10:10
NBA／德羅展下半場發飆 馬刺客場逆轉暴龍2020-01-13 09:55
NBA／克拉克森化身板凳暴徒 交易後助爵士9連勝2020-01-13 13:42
NBA／約柯奇全能領軍 主場終結快艇連勝2020-01-13 12:41
澳職初登板 曾仁和球速回來了2020-01-12 23:58
NBA／雷納德生涯破9000分 同梯第7人達成2020-01-13 14:35
NBA／為弟弟背書 鮑爾：選秀狀元該選小鮑爾2020-01-13 09:26
羽球／奪亞軍後以賽代訓 戴資穎印度過年2020-01-12 20:20
日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽2020-01-13 07:00
NBA／展現強韌意志力 羅斯：布萊恩一直是榜樣2020-01-13 16:32
NBA／巴特勒追平罰球失手 尼克末節逆轉熱火2020-01-13 08:18
守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天2020-01-13 07:00
中職／富邦悍將開訓談薪八成 陳鴻文有望加薪2020-01-13 13:08
中職／陳韻文沒放棄旅外夢 今年考慮再申請2020-01-13 07:45
NBA／瓦藍邱納斯飆31分19籃板 灰熊勇奪5連勝2020-01-13 10:20
ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞逆轉西班牙奪冠2020-01-12 22:27
NBA／比爾復出救不了巫師 爵士逆轉收9連勝2020-01-13 07:51
NBA／改穿22號球衣原因？ 巴特勒：受吉布森鼓舞2020-01-13 15:55
中職／鄧志偉目標「檳榔樹」？江承峰一片空白2020-01-12 19:35
NBA／詹皇掛病號 庫茲瑪飆分2020-01-13 00:00
中職／再被點名接六搶一 洪一中：開訓完再說2020-01-13 13:25
NBA／太陽第四節力壓黃蜂 近8戰奪5勝2020-01-13 12:38
中職／高國慶全聯盟最老 林岳平將減輕一壘壓力2020-01-12 19:02
六搶一／交富邦決定 洪一中接中華隊教頭有轉寰2020-01-13 16:47
SBL／簡浩新慶祝動作 湖人球員給靈感2020-01-12 19:29
布里斯本女網／謝淑薇 笑捧女雙新年首冠2020-01-13 00:08
大馬名人賽／小戴搶后 再輸陳雨菲2020-01-13 00:10
NBA／復出首秀僅失手1球 厄文：希望每晚都這樣2020-01-13 17:19
中職／獅體能測驗 吳國豪折返跑100趟驚艷全隊2020-01-13 15:47
中職／「還沒想放棄職棒」林煜清改披10號求突破2020-01-12 18:40
中職／不擔心難卡位 羅暐捷目標當全方位捕手2020-01-13 07:43
SBL／台銀破「長官魔咒」 排名超車璞園2020-01-12 22:03
中職／日職交流賽成初登板 林安可還要拚二刀流2020-01-12 19:32
中職／高國慶感冒參加體適能 現役最老想守三壘2020-01-13 11:41
中職／回想八搶三中加衝突 富邦打教印象深2020-01-13 14:13
日職／菊池涼介續留廣島 拿出好表現拚奧運2020-01-12 20:11
NBA／忘不了奧克拉荷馬 康特當地辦學校2020-01-13 14:10
中職／春訓釐清球員定位 洪一中：能打就有位置2020-01-13 13:52
留言