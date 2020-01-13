中職／選擇留富邦 陳鴻文仍有旅外夢

富邦悍將隊今天在高雄燕巢棒球場舉行春訓開訓儀式，副隊長陳鴻文代表致詞。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊投手陳鴻文去年季後行使旅外自由球員權利，也吸引日職球團洽談，但最終在經紀公司的評估下，選擇留在悍將隊，但不代表旅外夢就此終結，陳鴻文認為年紀不會是阻礙，「棒球是圓的，永遠都還有明天，不管幾歲都有機會。」

陳鴻文因去年季後參加世界棒球12強賽，行使旅外權力後，對外交涉都交由經紀公司處理，自己專注訓練，沒太在意未來球季會在哪一隊，陳鴻文表示：「作為選手，我就是打球的，與其煩惱待在哪，不如專注自喜的訓練，儲備能量迎接新球季。」

陳鴻文今年2月將滿34歲，但他不認為年紀會影響自己逐夢，也以彭政閔、潘威倫為例，「恰哥幾歲了？但去年都還在打，也有好成績，嘟嘟賢拜也還在投，年紀真的不是問題。」會不會放棄旅外夢，陳鴻文說：「等我40幾歲以後再討論吧。」

新球季陳鴻文續任副隊長，開訓儀式因隊長林哲瑄在芝加哥自主訓練，負責代表致詞，他表示，去年遺憾沒奪冠，今年有強大的教練團，相信會有不一樣的成績，更不一樣的富邦悍將。

去年選秀加盟的新人也上台喊出自己新球季目標，陳鴻文表示，作為學長會全力協助他們融入球隊，「新人來到新環境，難免綁手綁腳，他們越快進入狀況，對球隊也是好事。」