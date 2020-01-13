六搶一／洪一中把決定權交給富邦 接教頭有轉寰

富邦悍將隊今天在高雄燕巢棒球場舉行春訓開訓儀式，新任總教練洪一中揮舞隊旗。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 中職發布新聞稿，宣布明天將在體育署召開東京奧運中華隊選訓委員會，是否宣布六搶一奧運資格賽教頭仍未知，富邦悍將隊總教練洪一中是熱門人選，洪總表示：「我把決定權交給公司，要我接我就接，要我不接我就不接。」

由於重大國際賽後都需召開會議，檢討賽事過程中需要改進的地方，去年年底剛落幕的世界棒球12強賽，教練團也須到場報告，將由黃甘霖代表出席，洪總表示，因自己跟郭建霖教練都需顧及目前的悍將隊春訓，因此請黃甘霖代表，「就是這麼單純。」

悍將隊領隊蔡承儒在開訓儀式後受訪時表示，會尊重洪總意願，盡快給體育署答覆；洪總也表示：「老實講，領隊今天有問我，但我還是要問公司，由公司決定，看他們討論的結果。」蔡承儒在開訓後即返回台北，可能就是參加相關會議。

洪總曾數次推辭六搶一總教練職務，這次是否改變想法？洪總說：「不接的話我已經講過一百次，但大家還是一直在問我。」決定權交給公司，「不管我要不要接，他們還是要先找富邦公司，只要公司說可以，我就要去，公司說不可以，我就不行。」

距離4月1日開打的六搶一資格賽只剩兩個多月，中華隊總教練人選至今尚未定位，洪總坦言時間上確實有些緊迫，「兩個月說長不長，說短不短。」