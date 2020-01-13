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中職／潘武雄還想拚百盜 推崇高國慶是棒球狂

2020-01-13 16:38聯合報 記者藍宗標／即時報導

潘武雄3月將滿39歲，本季想拚百盜。記者藍宗標／攝影
潘武雄3月將滿39歲，本季想拚百盜。記者藍宗標／攝影
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統一獅隊老將潘武雄3月11日將滿39歲，今年邁入生涯第15季，也是中職年紀第二大的現役球員，僅次於41歲的高國慶，他說：「千安百轟都達到目標，今年希望拚出百盜紀錄。」

潘武雄2006年展開中職生涯，目前1154支安打紀錄在中職史上名列16、121轟暫居12，還差18次盜壘成功完成百盜紀錄。

潘武雄2009年11次盜壘成功是個人單季最佳紀錄，近三季合計只有10盜，他說：「再多一個紀錄比較漂亮，百盜雖有難度，但可以拚拚看。」

中職球員想要拚到40歲是高難度目標，潘武雄認為，當然能打愈久愈好， 所有球員都是這種想法，但打者要保有對決投手的實力才行， 如果身體退化、沒進步就沒辦法，老將好好保養身體比較重要。

高國慶去年10月6日已滿41歲，潘武雄用「很厲害」形容，他表示，高國慶前幾年成績下滑，去年又打回來，身體素質真的很好。

潘武雄說：「高國慶是棒球狂，實在太有熱情，不是把棒球當成工作，而是興趣，這種態度做任何事都會成功。」

中職從2009年起減為四隊，今年將是連續第12個球季，潘武雄認為，隊數只剩四隊，進來的選手又多，能夠待滿十年就是一級選手。

他表示，自己以前和高國慶一樣，都算苦練型球員，現在網路資訊多，年輕選手可充分運用科技，所有人都想看新的東西，但看過頭有好有壞。

潘武雄高國慶中職

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