台灣運彩連2年破4百億 東京奧運挑戰創新高

台灣運彩銷售連兩年站上4百億，手比五盼在2022年卡達世界盃衝破5百億。圖／台灣運彩提供 分享 facebook 去年少了世足、亞運兩大國際賽，台灣運彩仍在12強棒球賽的助威，以及籃球、足球、網球穩定成長和新增項目排球帶動下，連續第二年站上4百億元，全年銷售來到416億元，挹注國家運動發展基金41.6億元。2020年除了新增東京奧運棒球6搶1資格賽，東京奧運我國奪牌有望項目舉重、射擊等也將規劃開盤，目標衝破2018年的436億元紀錄。

台灣運彩2018年在俄羅斯世足賽、雅加達亞運刺激下衝出436億元新高，去年少了兩大國際賽，但各項目成長仍舊亮眼，包括12強棒球賽帶動「棒球」銷售成長，尤其是中華隊於亞錦賽及12強都繳出好成績，讓棒球年度銷售逾130億居各球種之冠，此外新增週末24小時投注服務，網路投注佔比持續攀升，佔總銷售27.85%。

新增的「排球」種類，在3位旅外球星陳建禎、「電眼雙帥」劉鴻敏、劉鴻杰加持下，消費者關注度高，銷售7億，有機會成為台灣運彩消費者最愛的球種之一，另全年度新增4千多場賽事，其中以「足球」受益最大，在非世足年首度繳出銷售達到百億的成績，佔總銷售24%，網球銷售也來到53億元，比前年增加13億。

2020年東京奧運即將到來，台灣運彩推估棒球進軍東京，有望再帶動12至15億，另外歐國盃、美洲盃一個月期間開放24小時投注，刺激熱度，盼添5至8億銷售額。新年度台灣運彩推出「格鬥」賽事，以終極格鬥賽（UFC）為主，搭配其他重量級賽事，提供不讓分、大小、冠軍及特別項目4種玩法，全年預計開立300場賽事。

至於東京奧運種類，台灣運彩也在規劃，目前我國已有確定獲得6種類、共計20席參賽資格，包括射箭、體操、射擊、游泳、田徑、自由車，舉重、拳擊、羽球等也備受期待，台灣運彩屆時也將提供投注，為中華隊加油。