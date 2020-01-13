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中職／傷癒復出挑戰重返游擊 陳傑憲：有壓力

2020-01-13 15:15聯合報 記者吳敏欣／即時報導

陳傑憲接受體能測驗，準備新賽季。記者余承翰／攝影
陳傑憲接受體能測驗，準備新賽季。記者余承翰／攝影
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統一獅球星陳傑憲去年因手指觸身球報銷大半賽季，今年傷癒復出挑戰重返游擊，他透露是去年代理總教練劉育辰上任時的決定，也坦言的確有壓力。

陳傑憲過去在游擊守備歷經挫折，還因此被調往二壘和外野，這次傷後要第三度叩關內野重區，他直呼，「真的有壓力，之前我真的在這地方做不好，很慶幸教練團還是相信我，讓我守這位置，因為是滿不簡單的一個位置，既然信任我我就不該辜負他們期望，希望守住每一顆球。」

陳傑憲表示，去年下半季手傷快好時，劉育辰就前來告知，「游擊手位置還是希望你來，再好好加強，我當下聽到心裡很急，所以溝通後就開始做一些基本練習。」

過去游擊守備撞牆期，曾聽到不少人給予建言，反而讓陳傑憲難以消化，這次他專注跟著守備教練周廣勝的指導，「阿廣教練教滿多的，他是我們的教練，就相信他、照他的方式走，只要往一個正確的走就好，不要聽太多意見。」

陳傑憲先前固定擔任開路先鋒，不過受傷期間，小將林靖凱頂替空缺也打得出色，如何看待新賽季兩人棒次的安排，他回答，「棒次部分大餅教練還沒講，我覺得靖凱去年打很好，球隊一定也會把他考慮在第一棒人選裡，我在業餘也不是打第一棒，以我的角色，三四棒不可能讓我打，但前半段或後半段我都滿熟悉的。」

陳傑憲劉育辰

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