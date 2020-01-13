中職／回想八搶三中加衝突 富邦打教印象深

富邦悍將隊今天在高雄燕巢棒球場舉行春訓開訓儀式，新任一軍打擊教練杜西（Rob Ducey）。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊新任一軍打擊教練杜西（Rob Ducey）與台灣有不少淵源，2008年八搶三奧運資格賽就曾以加拿大國家隊教練身分來台比賽，如今也與當時中華隊總教練洪一中再度同隊，他也對當時兩隊的衝突印象深刻。

八搶三中華隊對上加拿大隊時，八局上張建銘長傳美技，將加拿大球員阻殺在本壘前，不過當時跑者狠狠衝撞捕手葉君璋，加上葉君璋以「昇龍拳」動作振臂歡呼，雙方球員不滿衝上場理論，場邊球迷也把寶特瓶、加油棒丟入場中。

當時擔任三壘指導教練的杜西，就看到寶特瓶從身邊落下，杜西表示，這場比賽對兩隊都是很重要的比賽，球員們都想贏球，雖然有衝突，但不覺得有多嚴重，「當時作為教練，我的工作是幫助球員，球員難免比較有情緒。」

當時的捕手葉君璋如今已是味全龍隊總教練，如果有機會碰面，杜西不覺得會有芥蒂，他也開玩笑說：「當時洪總也在，如果在意的話，他不會讓我來。」

回想當時來台經驗，杜西表示，如果不喜歡的話，現在就不會再來，很喜歡當時台灣感受到的熱情，如今擔任富邦悍將打擊教練，首要任務就是與球員打好關係，「可能要花點時間，好好研究去年成績，看哪些地方需要進步，幫助他們成長。」