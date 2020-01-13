中職／高國慶感冒參加體適能 現役最老笑談想守三壘

統一獅高國慶參加開訓。 報系資料照 分享 facebook 統一獅今天早上在成功大學光復校區進行體適能測驗，前一天開訓因感冒未現身的41歲老將高國慶戴著口罩亮相，他笑說是自主訓練太疲勞導致。

高國慶表示，去年賽季結束後只休十天就開始展開訓練，「因為年紀大啊，想說提早開始準備，結果因為訓練量太大，造成身體太累，抵抗力下滑就生病了。」

「恰恰」彭政閔引退後，高國慶接棒成為中職現役最老球員，但他強調還不是最資深，因為37歲的隊友「嘟嘟」潘威倫比他早一年進職業，「每年都會討論誰年紀最大，這次輪到我，感覺時間過得好快，第17年了，2004年進來時還感覺有好幾年可以打，現在變成夕陽產業。」

高國慶沒預設再征戰幾年，只回應「身體說可以就可以，身體說不行就不行」，除了出賽表現外，訓練狀況是否到位也會是觀察依據；目前生涯累積1736支安打、767得分、131轟和851分打點，他表示不管是哪個里程碑都想達成。

代理總教練林岳平昨天直接點名新賽季由吳桀睿擔任主戰一壘手，代表高國慶得逐漸交出位置、轉任指定打擊，他開玩笑回應，「其實我比較想去守三壘，守三壘比較好玩，挑戰性比較高，一個位置守了那麼多年，總是會想嘗試別的看看。」