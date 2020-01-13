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中職／陳韻文沒放棄旅外夢 今年考慮再申請

2020-01-13 07:45聯合報 記者吳敏欣／即時報導

統一獅終結者陳韻文上賽季繳出生涯最佳的24次救援成功，卻沒有追隨前一年的腳步，再次提出旅外球員申請，他解釋，是因為下半季狀況明顯下滑，和經紀人討論過後決定暫緩，如果今年球季表現OK，有望再嘗試挑戰旅外。

陳韻文去年48場出賽，47.2局投球收穫2勝3敗、防禦率3.02，轉任終結者後連三年繳出穩定的成績單，他指出之所以能長期維持狀態，是因為春訓和賽季都和教練團及訓練師保持良好合作，發現有不足和缺點會馬上做討論，「尤其是技術上，因為每天都在比賽，不可能隨時都是好的感覺，但就一天一天把自己的基本功準備好。」

陳韻文2018年賽季結束時曾提出旅外球員申請，雖然有美職球隊接觸，卻因中職尚未和大聯盟簽署球員入札協定，造成卡關繼續留台，直到去年初兩邊才正式簽訂合作。

雖然入札條款就定位，自己還拿到中職救援王的頭銜，陳韻文卻沒有再一次提出旅外申請，他表示，「其實有跟經紀人討論過，但下半季明顯狀況沒上半季好，我覺得可能是因為季中去當兵，歸隊後要重新調整的時不到位，所以表現出負面的地方，但我覺得這樣也OK，因為不可能一整個賽季都表現很好，要學習如何在低潮時調節自己。」

陳韻文還沒放棄旅外夢想，這賽季結束後會考慮再度申請，「今年如果真的有做到位，然後球季表現也還OK的話，我覺得不妨可以試看看。」

至於4月開打的六搶一東京奧運最終資格賽，會不會加入為中華隊增添投手戰力？陳韻文直言現在還在春訓，自認還沒準備好，擔心會害到球隊、國家，「目前還在調整的階段，等我調整好並跟教練討論好，再做下一步決定。」

陳韻文中職統一獅

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