中職／不擔心學長多難卡位 羅暐捷目標當全方位捕手

統一獅「挑眉」新秀羅暐捷去年挾帶U18金牌國手光環入隊，今年是第一次參加春訓和開季，樣樣覺得新鮮；目前獅隊將「內外兼修」的他定位在捕手，羅暐捷也期許自己能朝全方位捕手的方向前進。

去年結束U18世界盃賽事後投入獅隊陣營，羅暐捷上賽季只在二軍出賽一個打席，就因腸胃炎掛病號提早報銷，今年寫下「精進」為目標，

希望技術和心理層面都能更成熟穩定，為球隊做出有效的貢獻，「學生跟職棒還是有很多東西不一樣，剛進來時讓自己在最短的時間適應這個環境和體系，還要加強很多地方，像是觀念和技術，適應過後就要更精進。」

羅暐捷高中時期兼守外野和捕手，獅隊雖然捕手深度足夠，最後仍決定把去年選秀第二輪指名的他放在本壘後方栽培，「剛進來的時候，教練也有讓我守外野，說去守外野會更快上一軍，可是我不想要一直去挑對自己舒服的東西去做，如果一直待在舒適的地方就沒有挑戰性，而捕手要花比較多心思和努力，才有辦法勝任這個位置。」