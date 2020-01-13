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日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00Hiyan

藤川球兒在這個季後獲得阪神球團加薪6,000萬日圓，年薪再度來到2億日圓，繼2017年之後、相隔3年球季年薪重返2億關卡。

藤川球兒今年7月就將年滿40，屆時他將成為2020年球季唯一超過2億的40歲選手。「2億男」對於單季年薪最高曾經超過4億日圓（2009-2012阪神虎、2013-2014MLB芝加哥小熊）的藤川球兒或許不算多，不過以一名今年將年滿40歲，原本看似已經要走下坡的老將來說，逆勢上揚的老來俏表現更加彌足珍貴。

Hiyan製表
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藤川球兒去年在阪神虎隊一軍出賽56場，投出4勝1敗16次救援成功，防禦率1.77，是2016年回歸阪神虎4年以來最亮眼的成績。因為季中臨危受命，接替表現不穩的洋投多利斯（Rafael Dolis）擔任守護神，意外讓他再度獲得挑戰名球會入場券的機會。目前為止藤川球兒生涯累積了243次救援成功（日本NPB241次、美國MLB2次），只差再7次救援成功就可達成生涯250次救援，取得進入日本名球會的資格。阪神的兩大中繼洋投強森（Pierce Johnson）以及多利斯（Rafael Dolis）本季都未續留，藤川球兒仍將是阪神終結者的第一人選。

藤川球兒老當益壯，上季還是有相當穩定的表現，出賽多達56場，飆出83次三振，防禦...
藤川球兒老當益壯，上季還是有相當穩定的表現，出賽多達56場，飆出83次三振，防禦率竟然還低到1.77。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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投到近40歲還可以成為球隊最信賴的守護神，使得藤川球兒即將成為「松坂世代」第一名進入名球會的成員。反觀同世代的強打村田修一，只差135支安打就可以達成生涯2000安打，卻在2017年球季還擊出161支安打的情況下被巨人隊以考量世代交替而釋出。轉戰獨立聯盟之後村田修一仍苦苦盼不到重回NPB的機會，最後黯然引退，無緣生涯2000安以及名球會。兩相對照之下，藤川球兒「大逆轉」進入名球會的過程更加戲劇性，當然也襯托出村田修一的時運不濟。

曾風靡一時的松坂世代，已經有平石洋介當過一軍監督，成為松坂世代第一人。久保康友也為了延續職棒路而轉戰墨西哥聯盟打球。然而在永川勝浩、館山昌平、實松一成去年底陸續宣布引退之後，松坂世代的野手僅剩樂天的渡邊直人。去年渡邊在一軍只出賽19場，同屬樂天的投手久保裕也在一軍出賽22場，皆早已非主要戰力。軟銀左投和田毅近去年復出只有4勝，已經很難再回到2016年奪下15勝的榮景。這個世代的「班長」松坂大輔從前年6勝拿下東山再起獎，到去年只在一軍出賽2場，戰績0勝1敗、防禦率16.88，本季重返老東家西武，但也是象徵意義大於實質戰力。唯獨藤川球兒，最近連續3個球季出賽超過50場，復活的球威配合上愈加老練的投球技術，為漸趨凋零的松坂世代獨力撐起一片天。

松坂大輔是和王建民都是在1980年出生的投手，在那個年份間棒球好手輩出，成為有名...
松坂大輔是和王建民都是在1980年出生的投手，在那個年份間棒球好手輩出，成為有名的「松坂世代」。只是歲月不饒人，眾多好手陸續退出職棒舞台，松坂本季回到西武也只是象徵性意義。 歐新社資料照片
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松坂世代之中，無論是松坂大輔（美日通算170勝），或是和田毅（美日通算135勝），想要以200勝進入名球會都是困難重重。藤川球兒的逆勢上揚，成為「松坂世代」現階段最有機會進入名球會的成員，相信出乎許多人的意外。

2016年球季，藤川球兒歷經赴美發展的不順遂，從獨立聯盟重回阪神，「還剩多少實力？」的疑問原本就充斥在阪神虎球迷心中。果不其然，第一個球季年他轉任先發，相隔13年再度先發，最後只投出5勝6敗、防禦率4.60，以一個生涯平均防禦率不到2的投手來說相當淒涼，也很少人看好他能再有好的表現。結果最近幾年藤川球兒重拾最拿手的「火球」威力，奪三振率從10.05（2016年）→11.28（2017年）→11.10（2018年）→13.3（2019年），更甚生涯平均值，靠著實力重新坐上阪神守護神的位子，也躍升為累積最多救援成功的現役投手。

藤川球兒在小熊、遊騎兵期間雖然三振功力還在，但被打安打數太多，造成球隊根本不敢重...
藤川球兒在小熊、遊騎兵期間雖然三振功力還在，但被打安打數太多，造成球隊根本不敢重用，但他到回日職後漸入佳境。 歐新社資料照片
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藤川球兒日前在接受訪問時宣布，阪神虎今年拿到優勝的話他就要宣布引退，「這是我對球隊的報恩。拿下優勝之後我的棒球生涯就結束了，沒有留下任何遺憾了。」如果能光榮進入名球會，並且幫助球隊拿到相隔15年的聯盟優勝，藤川球兒的引退雖然震撼，相信也將是最無憾的句點。

阪神虎藤川球兒松坂大輔

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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