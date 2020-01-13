日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

藤川球兒在這個季後獲得阪神球團加薪6,000萬日圓，年薪再度來到2億日圓，繼2017年之後、相隔3年球季年薪重返2億關卡。

藤川球兒今年7月就將年滿40，屆時他將成為2020年球季唯一超過2億的40歲選手。「2億男」對於單季年薪最高曾經超過4億日圓（2009-2012阪神虎、2013-2014MLB芝加哥小熊）的藤川球兒或許不算多，不過以一名今年將年滿40歲，原本看似已經要走下坡的老將來說，逆勢上揚的老來俏表現更加彌足珍貴。

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藤川球兒去年在阪神虎隊一軍出賽56場，投出4勝1敗16次救援成功，防禦率1.77，是2016年回歸阪神虎4年以來最亮眼的成績。因為季中臨危受命，接替表現不穩的洋投多利斯（Rafael Dolis）擔任守護神，意外讓他再度獲得挑戰名球會入場券的機會。目前為止藤川球兒生涯累積了243次救援成功（日本NPB241次、美國MLB2次），只差再7次救援成功就可達成生涯250次救援，取得進入日本名球會的資格。阪神的兩大中繼洋投強森（Pierce Johnson）以及多利斯（Rafael Dolis）本季都未續留，藤川球兒仍將是阪神終結者的第一人選。

藤川球兒老當益壯，上季還是有相當穩定的表現，出賽多達56場，飆出83次三振，防禦率竟然還低到1.77。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

投到近40歲還可以成為球隊最信賴的守護神，使得藤川球兒即將成為「松坂世代」第一名進入名球會的成員。反觀同世代的強打村田修一，只差135支安打就可以達成生涯2000安打，卻在2017年球季還擊出161支安打的情況下被巨人隊以考量世代交替而釋出。轉戰獨立聯盟之後村田修一仍苦苦盼不到重回NPB的機會，最後黯然引退，無緣生涯2000安以及名球會。兩相對照之下，藤川球兒「大逆轉」進入名球會的過程更加戲劇性，當然也襯托出村田修一的時運不濟。

曾風靡一時的松坂世代，已經有平石洋介當過一軍監督，成為松坂世代第一人。久保康友也為了延續職棒路而轉戰墨西哥聯盟打球。然而在永川勝浩、館山昌平、實松一成去年底陸續宣布引退之後，松坂世代的野手僅剩樂天的渡邊直人。去年渡邊在一軍只出賽19場，同屬樂天的投手久保裕也在一軍出賽22場，皆早已非主要戰力。軟銀左投和田毅近去年復出只有4勝，已經很難再回到2016年奪下15勝的榮景。這個世代的「班長」松坂大輔從前年6勝拿下東山再起獎，到去年只在一軍出賽2場，戰績0勝1敗、防禦率16.88，本季重返老東家西武，但也是象徵意義大於實質戰力。唯獨藤川球兒，最近連續3個球季出賽超過50場，復活的球威配合上愈加老練的投球技術，為漸趨凋零的松坂世代獨力撐起一片天。

松坂大輔是和王建民都是在1980年出生的投手，在那個年份間棒球好手輩出，成為有名的「松坂世代」。只是歲月不饒人，眾多好手陸續退出職棒舞台，松坂本季回到西武也只是象徵性意義。 歐新社資料照片 分享 facebook

松坂世代之中，無論是松坂大輔（美日通算170勝），或是和田毅（美日通算135勝），想要以200勝進入名球會都是困難重重。藤川球兒的逆勢上揚，成為「松坂世代」現階段最有機會進入名球會的成員，相信出乎許多人的意外。

2016年球季，藤川球兒歷經赴美發展的不順遂，從獨立聯盟重回阪神，「還剩多少實力？」的疑問原本就充斥在阪神虎球迷心中。果不其然，第一個球季年他轉任先發，相隔13年再度先發，最後只投出5勝6敗、防禦率4.60，以一個生涯平均防禦率不到2的投手來說相當淒涼，也很少人看好他能再有好的表現。結果最近幾年藤川球兒重拾最拿手的「火球」威力，奪三振率從10.05（2016年）→11.28（2017年）→11.10（2018年）→13.3（2019年），更甚生涯平均值，靠著實力重新坐上阪神守護神的位子，也躍升為累積最多救援成功的現役投手。

藤川球兒在小熊、遊騎兵期間雖然三振功力還在，但被打安打數太多，造成球隊根本不敢重用，但他到回日職後漸入佳境。 歐新社資料照片 分享 facebook

藤川球兒日前在接受訪問時宣布，阪神虎今年拿到優勝的話他就要宣布引退，「這是我對球隊的報恩。拿下優勝之後我的棒球生涯就結束了，沒有留下任何遺憾了。」如果能光榮進入名球會，並且幫助球隊拿到相隔15年的聯盟優勝，藤川球兒的引退雖然震撼，相信也將是最無憾的句點。