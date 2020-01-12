中職／日職交流賽成初登板 林安可還要拚二刀流

被代理總教練林岳平欽點為2月赴日交流賽第二戰先發投手，「二刀流」林安可表示，目前已經進入牛棚狀態，剩下給教練看一些動作和控球的微調，之後持續慢慢增加球速和投球量。

林安可是去年獅隊季中選秀第一輪指名，業餘時期就是著名的「二刀流」選手，不過上賽季入隊後暫時先以外野手角色助拳，今年正式朝投打雙棲邁進，開訓目標喊出，「成為中職第一個二刀流。」

雖然正往踏上投手丘出賽的目標邁進，但投球課表結束後會再繼續練打擊，「花的時間比較長一點而已，習慣就好，二刀流就是兩份工作量，付出時間比別人來得多。」

林安可表示，一直在跟教練團討論如何能又投又打，找出屬於自己的方式，「身體健康是滿重要的，只要手不舒服可能打也無法打，投球也無法丟，雖然要有一定訓練量，但也要注意身體狀態才能維持好的表現。」目前雖然還沒決定投球之後會休息幾天再上場打擊，但確定會以守外野為優先，而非擔任指定打擊。

職棒初登板將是2月中旬和日職阪神虎隊的交流賽，林安可笑說，其實並不知道是對戰誰，教練只說是丟赴日的第二場比賽，「已經在備戰，剩要加投球量而已，準備到幾成不好說，比賽下去就知道了，沒有特別想對決哪個，當作對自己的驗收，畢竟一段時間沒上去丟比賽了。」