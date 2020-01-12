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中職／「還沒想放棄職棒」林煜清改披10號求突破

2020-01-12 18:40聯合報 記者吳敏欣／即時報導

資深投手林煜清去年11月遭到富邦悍將隊釋出，等了將近兩個月才獲得統一獅隊延攬，今天開訓他首度穿著獅隊戰袍亮相，寫下「突破」做為新賽季目標，他說，「希望突破前幾年的低潮，有好的表現為球隊拿下勝利。」

31歲的林煜清2017年底因捲入「五虎將」風波，離開待了10年的中信兄弟隊，之後轉入悍將隊展開「第二人生」，不過這兩年他並未繳出亮眼成績，上賽季更只在一軍出賽一場，留下12.27防禦率，季後被擺入釋出名單。

回憶第二度到釋出，林煜清表示等待新東家的時間沒有其他想法，就是以打職棒為目標，想繼續留在職業隊，如今來到獅隊，也感覺滿習慣的，「當然打職棒待越久越好，自己還沒想要放棄。」

短期之內迎來生涯第三支球隊，林煜清坦言自己要再努力一點，「畢竟台灣球隊比較少，換隊機率比較低。」至於今年有無給自己設定目標？他回答，「設定那些數據沒有太大意義，先把自己實力顧好，展現好表現，讓教練團看到我還有能力在場上奮鬥。」

來到獅隊讓林煜清能夠和前中華隊隊友「嘟嘟」潘威倫再度同夥，不過他說也是今天剛遇到，兩人只稍微閒聊。

林煜清過去在中信兄弟穿著15號球衣，富邦悍將時期改穿65號，現在獅隊又換披10號戰袍，他解釋，「大學也穿10號，剛進中華隊也是穿10號，穿回之前最早的背號，看能不能有像那時的表現。」

林煜清改披統一獅隊球衣亮相。記者余承翰／攝影
林煜清改披統一獅隊球衣亮相。記者余承翰／攝影
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林煜清富邦悍將中華隊統一獅中職

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