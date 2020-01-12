親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

國民黨青壯派展開救亡圖存工程 射出三支人事箭

斷絕兄弟關係？威廉王子發聲 跟哈利是「分開的實體」

運動筆記【回顧我的2019】找回跑步人生【回顧我的2019】冷熱無常的賽道是考驗意念的道場
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA賽事懶人包 (1月12日)今日最佳球員- Jayson Tatum (1月12日)

澳職／曾仁和初登板 先發3局送4K無失分

2020-01-12 15:18聯合報 記者葉姵妤／即時報導

曾仁和首戰無失分。 擷圖奧克蘭蜥蜴隊官方推特
曾仁和首戰無失分。 擷圖奧克蘭蜥蜴隊官方推特
分享
25歲投手「土虱」曾仁和還在尋求續留美職發展的機會，近期加盟澳洲職棒奧克蘭蜥蜴隊，藉由實戰維持投球狀況，今天他也在澳職首度亮相，對戰雪梨藍襪隊先發3局，沒有被揮出安打、送出4次三振，無失分。

曾仁和去年先後遭小熊、遊騎兵隊釋出，目前還在尋求下一份美職合約，經過季後的調整，他也投入澳職進行實戰，昨天抵達澳洲，今天就在客場先發。

曾仁和出戰雪梨藍襪隊，面對首名打者就送出三振，之後用4球製造兩次滾地球抓下出局數，完成首局的投球任務。2局下曾仁和再投出3上3下、賞2K，第3局則先解決前兩名打者，下一棒因野手失誤上壘，但曾仁和再用1球就抓下第3個出局數。

曾仁和的澳職初登板投了3局，投的39球有28顆好球，開賽起連續解決8名打者，僅讓對手靠1次失誤上壘，送出4次三振，無失分。在他退場後，奧克蘭蜥蜴隊也大量搶分取得領先。

曾仁和小熊

延伸閱讀

澳職／拚回美職的跳板 曾仁和加盟奧克蘭蜥蜴

MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關...

MLB／陳柏毓身價 拚百萬美元

棒球／50萬美元簽約金才赴美 曾仁和也認同

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中職／315首戰兄弟 林岳平：潘威倫先發是目標

2020-01-12 14:48

中職／統一隊史首位雙20 蘇智傑開訓先拿淬鍊獎

2020-01-12 14:53

中職／12人10年未換隊 彭政閔紀錄仍難破

2020-01-12 10:42

中職／上季傷兵多 統一獅找成大醫院合作

2020-01-12 15:13

中職／獅隊2月赴日交流賽 古林睿煬、林安可登板先發

2020-01-12 15:01

中職／統一也找新臉孔大聯盟洋投 2月抵台報到

2020-01-11 12:48

中職／又一名大聯盟級洋投 桃猿簽下左投卡本特

2020-01-11 10:18

中職／大選後開訓周 四隊各有目標

2020-01-11 00:18

中職／外援打天下！勝場數占聯盟近半

2020-01-11 00:15

中職／各隊洋投到位 今年「大聯盟級」爭鋒

2020-01-11 00:09

中職／MLB資歷非勝利保證 獅洋投去年僅14勝

2020-01-10 19:41

中職／總統大選結束後 春訓開訓周登場

2020-01-10 18:09

中職／各隊洋投大補強 挑戰近10年最多41勝

2020-01-10 18:07

中職／30年來各隊使用洋將 累積超過1200人次

2020-01-10 17:28

中職／洋將歷年登錄人數 曾單季每隊最多12人

2020-01-10 17:03

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00

中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／主力缺陣庫茲瑪扛大旗 湖人力壓雷霆奪8連勝

2020-01-12 12:00

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞 戴資穎返球后差一步

2020-01-12 15:25

NBA／表現不佳怒撕球衣 唐西奇：我打得很爛

2020-01-11 17:37

MLB／終身洋基人 賈納正式與洋基簽約

2020-01-12 08:07

大馬羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎力拚返后座

2020-01-11 22:44

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

2020-01-12 12:00

NBA／唐西奇全能演出 獨行俠主場擊退76人

2020-01-12 12:56

NBA／騎士球員要教頭為失言道歉 歐尼爾批軟弱

2020-01-11 16:30

NBA／泰托姆轟生涯新高41分 綠衫軍痛宰鵜鶘

2020-01-12 10:35

NBA／哈登生涯2萬分里程碑 火箭大宰灰狼

2020-01-12 10:01

NBA／進球數超越喬丹後 詹姆斯對雷霆感冒缺陣

2020-01-12 08:18

NBA／葛里芬恐報銷 活塞申請920萬美元傷病特例

2020-01-12 09:39

NBA／柯瑞賽前投籃狀況佳 柯爾：康復路還很長

2020-01-11 16:05

NBA／生涯2萬分比賽球獻母 哈登：成就歸於她

2020-01-12 12:56

排球／中華女排先盛後衰 不敵南韓無緣東奧

2020-01-11 18:37

NBA／佐蒙德遭驅逐出場 拉文領軍勝活塞

2020-01-12 11:25

中職／12人10年未換隊 彭政閔紀錄仍難破

2020-01-12 10:42

MLB／十年後仍同隊？官網預測30隊不換隊人選

2020-01-12 10:41

NBA／公鹿三劍客合砍91分 公鹿輕取拓荒者

2020-01-12 14:02

ATP盃／西班牙與塞爾維亞爭冠 將上演球王對決

2020-01-11 23:23

MLB／避薪資仲裁 大都會970萬美元留雷神

2020-01-11 16:58

NBA／休兵長達2個月 厄文有望周一對老鷹歸隊

2020-01-12 09:25

NBA／聯盟與投資平台合作 協助球員理財變大亨

2020-01-12 00:44

NBA／不滿聯盟賽程安排 鵜鶘主帥：這太荒謬了

2020-01-12 15:38

NBA／金塊末節反擊無力 騎士爆冷客場勝

2020-01-12 13:43

NBA／與德羅展合作無間原因 羅瑞：拋開自我中心

2020-01-12 14:15

MLB／今年不上仲裁庭 鮑爾1750萬美元達成協議

2020-01-11 17:50

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞橫掃俄國晉決賽

2020-01-11 17:05

澳職／曾仁和初登板 先發3局送4K無失分

2020-01-12 15:18

跑者2019回顧／找回喜歡跑步 為生活帶來改變的人生

2020-01-12 09:10

SBL／10天打7戰 璞園主帥麥班達直呼不合理

2020-01-11 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top