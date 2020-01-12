澳職／曾仁和初登板 先發3局送4K無失分

曾仁和首戰無失分。 擷圖奧克蘭蜥蜴隊官方推特 分享 facebook 25歲投手「土虱」曾仁和還在尋求續留美職發展的機會，近期加盟澳洲職棒奧克蘭蜥蜴隊，藉由實戰維持投球狀況，今天他也在澳職首度亮相，對戰雪梨藍襪隊先發3局，沒有被揮出安打、送出4次三振，無失分。

曾仁和去年先後遭小熊、遊騎兵隊釋出，目前還在尋求下一份美職合約，經過季後的調整，他也投入澳職進行實戰，昨天抵達澳洲，今天就在客場先發。

曾仁和出戰雪梨藍襪隊，面對首名打者就送出三振，之後用4球製造兩次滾地球抓下出局數，完成首局的投球任務。2局下曾仁和再投出3上3下、賞2K，第3局則先解決前兩名打者，下一棒因野手失誤上壘，但曾仁和再用1球就抓下第3個出局數。

曾仁和的澳職初登板投了3局，投的39球有28顆好球，開賽起連續解決8名打者，僅讓對手靠1次失誤上壘，送出4次三振，無失分。在他退場後，奧克蘭蜥蜴隊也大量搶分取得領先。