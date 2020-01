澳職／曾仁和初登板 先發3局送4K無失分

曾仁和首戰無失分。 擷圖奧克蘭蜥蜴隊官方推特 分享 facebook 25歲投手「土虱」曾仁和還在尋求續留美職發展的機會,近期加盟澳洲職棒奧克蘭蜥蜴隊,藉由實戰維持投球狀況,今天他也在澳職首度亮相,對戰雪梨藍襪隊先發3局,沒有被揮出安打、送出4次三振,無失分。

曾仁和去年先後遭小熊、遊騎兵隊釋出,目前還在尋求下一份美職合約,經過季後的調整,他也投入澳職進行實戰,昨天抵達澳洲,今天就在客場先發。

曾仁和出戰雪梨藍襪隊,面對首名打者就送出三振,之後用4球製造兩次滾地球抓下出局數,完成首局的投球任務。2局下曾仁和再投出3上3下、賞2K,第3局則先解決前兩名打者,下一棒因野手失誤上壘,但曾仁和再用1球就抓下第3個出局數。

曾仁和的澳職初登板投了3局,投的39球有28顆好球,開賽起連續解決8名打者,僅讓對手靠1次失誤上壘,送出4次三振,無失分。在他退場後,奧克蘭蜥蜴隊也大量搶分取得領先。

Jen-Ho Tseng tosses three scoreless innings in his first appearance for the Tuatara, punching out four and giving up no hits.



A serious weapon worth preserving in the push towards the playoffs for the @AucklandTuatara. pic.twitter.com/mdfvLVfrrn