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中職／獅隊2月赴日交流賽 古林睿煬、林安可登板先發

2020-01-12 15:01聯合報 記者藍宗標／即時報導

獅隊2月赴日進行交流賽，總教練林岳平點名古林睿煬、林安可登板先發。記者余承翰／攝...
獅隊2月赴日進行交流賽，總教練林岳平點名古林睿煬、林安可登板先發。記者余承翰／攝影
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統一獅隊2月17日前往日本高知，19日起對日職西武、阪神、西武隊連續三天進行交流賽，獅隊總教練林岳平今天表示，已確定前兩戰推出古林睿煬、林安可先發，也提前告知兩人，要他們好好準備。

林岳平說，交流賽首戰推出古林睿煬先發，他是球隊第一指名、高簽約金球員，不管比賽結果如何，這是對比賽、對手的尊重。

林岳平強調，古林睿煬、林安可都是教練團極力想看到的投手戰力，林安可未來是「二刀流」還是單一打者，也可藉著春訓、熱身賽評估動向。

獅隊前往高知進行交流賽將以年輕球員為主，資深球員的觀察重點放在二、三月熱身賽；林岳平表示，去年受傷的陳傑憲、陳重羽、吳桀睿，都會前往高知打交流賽，鄧志偉以國內賽事為主。

林岳平古林睿煬西武

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