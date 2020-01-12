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中職／12人10年未換隊 彭政閔紀錄仍難破

2020-01-12 10:42聯合報 記者蘇志畬／即時報導

彭政閔(中)一直都為兄弟隊效命。 報系資料照
彭政閔(中)一直都為兄弟隊效命。 報系資料照
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中職球員人數遠比大聯盟少得多，但因球員交易、流動不盛行，也有12名球員自2010年至今都待在同一隊，始終不離不棄，不過彭政閔的19年紀錄短期內無人可破。

今年最資深的投手、野手都在統一獅隊，先發投手潘威倫自2003年在獅隊一軍出賽，至今累積17年年資，生涯143勝創下「嘟嘟障礙」，41歲的高國慶則是今年球季最年長球員，只晚潘威倫一年升上一軍，也有16年年資，獅隊至去年待滿十年的球員還有潘武雄及王鏡銘。

中信兄弟在全面換血後，累積十年同隊年資的只剩下王勝偉張志豪，35歲的王勝偉自2008年就待在兄弟隊，累積12年資歷，在彭政閔、陳江和引退後，晉升老將行列，2010年升上一軍的張志豪則在去年剛好滿十年年資。

富邦悍將從前身興農牛起算，林益全、方克偉、蔡明晋都是碩果僅存的人物，林益全從新人年就卡位先發，生涯11年累積出賽1213場，蔡明晋則是從2008年開始效力，方克偉雖然在2009年被兄弟象選中，但隔年被交易到興農牛，就此待了十年不變。

換人經營的樂天桃猿隊也有球員待滿10年，林泓育自2010年前身LaNew熊時期加入，十年來都是扛起主戰捕手及指定打擊位置，詹智堯2009年加盟，在外野競爭之下近年出賽機會減少，林智平自2009年升上一軍，也累積11年年資。

中職史上效力同一隊最久的球員紀錄，就是去年剛宣布引退的彭政閔，生涯自2001年從兄弟象起步，中間雖經歷經營權轉手，隊名改為中信兄弟，但仍一路穿著黃袍到底，退休後也將留在隊上轉任副領隊。

彭政閔張志豪王勝偉

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