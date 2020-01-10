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中職／MLB資歷非勝利保證 獅洋投去年僅14勝

2020-01-10 19:41聯合報 記者葉姵妤／即時報導

中職新球季還未開打，各隊補強動作不斷，今年也確定4隊都有具大聯盟資歷的洋投助陣，只是以近年狀況來看，大聯盟資歷也未必和勝場畫上等號。

依照目前4隊已公布的新球季洋將戰力，中信兄弟簽下的4名洋投中，新成員米蘭達、德保拉及羅傑斯都曾在大聯盟出賽，陣容可稱4隊最「豪華」；悍將隊已簽下的4名洋投則都是熟面孔，其中索沙曾在2010年於大聯盟登板10場。

樂天桃猿隊目前只去確定與李茲續約，他不僅曾效力於日職樂天金鷲隊，生涯也有過4年大聯盟資歷；統一獅隊現有洋投羅里奇則有過6年大聯盟資歷、累積190場出賽，球團也還在接觸其他有大聯盟資歷的洋將。

前年統一獅隊季前就以3名具大聯盟資歷的洋投馬丁尼茲、羅里奇、瑞安應戰，甚至是季中取代馬丁尼茲的安狄也曾在大聯盟出賽，4人單季替球隊貢獻27勝，只優於中信兄弟洋投合拿的21勝，獅隊全年戰績64勝55敗，雖透過季後挑戰賽打進總冠軍賽，但無緣奪冠。

去年獅隊留用羅里奇及瑞安，再找來奧斯丁，都有大聯盟資歷，但狀況不如預期，前兩人先後受傷勢影響，奧斯丁則因先發表現不佳轉調牛棚，下半季接替的亞力克也有大聯盟資歷，但4人整季只替獅隊拿下14勝（日籍投手知念廣彌另拿2勝），獅隊單季僅拿48勝吞70敗則是隊史最慘。

至於Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）在2017年用3名洋投史博威、賽格威及道恩斯打完整季，其中只有史博威曾登上大聯盟，當年3人聯手替猿隊貢獻41勝，猿隊也以單季78勝改寫中職紀錄。

大聯盟馬丁尼茲樂天

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