中職／各隊洋投大補強 挑戰近10年最多41勝

悍將搞定4洋投，索沙、羅力、包林傑及伍鐸來勢洶洶，有望挑戰近10年來洋投單季最多的41勝紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

今年中職4隊洋將戰力大升級，各隊都有具大聯盟資歷的洋投，薪資也隨洋投層級的提升而上漲，讓今年的外援戰場更具話題和可看性，有望挑戰近10年來洋投單季最多的41勝紀錄。

中職洋投的表現向來是影響各隊戰績的重要因素，今年各隊洋將註冊名額放寬至4人，中信兄弟、富邦悍將隊已率先簽妥新球季4名洋投，端高薪簽好手。至於樂天桃猿隊及統一獅隊目前都只確定和1名洋投續約，分別為李茲及羅里奇。

兄弟今年簽下4名洋投萊福力、米蘭達、羅傑斯和德保拉，除了萊福力之外都是新面孔，且都具有大聯盟資歷；富邦悍將隊本季則有索沙回鍋，羅力、包林傑及伍鐸都完成續約，其中索沙去年在中職出賽12場拿下8勝2敗，今年待滿整季的表現也受關注。

2017年Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）3洋投合拿41勝，已是近10年來中職單季最多，成為猿隊締造單季78勝新紀錄的關鍵，當年史博威先發26場，拿下15勝4敗、賽格威出賽27場拿下16勝5敗、道恩斯先發25場也貢獻10勝3敗。

至於例來單隊洋將單季最多勝紀錄則是1998年興農牛隊的57勝，當年各隊洋將限額擴大到12人，興農共有8名洋投留下勝場紀錄，其中楓康拿17勝最多，勇壯則有13勝；同年味全龍隊10名洋投合拿56勝，陶德拿下12勝、拉斐爾貢獻10勝。