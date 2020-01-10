中職／洋將歷年登錄人數 曾單季每隊最多12人

因應1997年第一次放水事件與台灣大聯盟成立，1998年中職為擴充兵源，將洋將限額擴大到12人，而兄弟象當年用24人次是新高。圖左二為球迷熟悉的洋砲德伍。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職洋將登錄人數今年放寬為4人，看似不少，但在22年前的職棒9年，曾經出現「每隊最多可登錄12位外籍球員、每場最多可使用8人、同時上場3人」的寬鬆規定，有些洋將還來不及被認識就再見閃人。

中華職棒自元年開始，洋將登錄限制為5人，每場最多可使用4位洋將、同時上場3人，這個規定到職棒7年（1996年）結束後，有了「天搖地動」的改變。

1997年中職爆發史上首度放水事件，加上台灣大聯盟成立，而中職當時還有7隊，球員來源不足，只能依靠洋將打天下，各球團以提高球賽精采度，決定大幅放寬規定。

這一年球季，每場比賽最多可用7位洋將，同時上場4人，且沒有大限日期，登錄洋將全季都能出賽。

1998年中職剩6隊、採用單一球季，洋將限額更擴大到12人，可以「走1人補1人」，各隊找外援肆無忌憚，到8月30日止，合計洋將102人次，創單季洋將使用最多紀錄，兄弟象隊用24人次也是新高。

這個「誇張」的外籍限額規定，直到2000年才恢復正常，當時中職從6隊縮為4隊，洋將規定改為每隊登錄、每場最多可使用都是兩人，且不得同時上場。

之後歷經多次修改，但都不像1997到99年般狂開大門；2011年起到去年為止，皆為「每隊可登錄3位外籍球員，每場最多可使用3位洋將，同時上場兩人」。

今年起，洋將限額放寬為註冊4人、登錄3人、同時上場兩人，且可在一、二軍間升降，目前來看，各隊應該都會補滿外援人數。