中職／獅隊還有4位洋將在談 想要的都會簽下來

統一獅隊找外援開始趕進度。 圖／統一獅隊提供 分享 facebook

統一獅隊找外援開始趕進度，除了羅里奇之外，目前還有4位人選在談，領隊蘇泰安表示，只要對球隊有幫助的，「都會簽下來」。

獅隊洋投補強，在羅里奇之後，另有1名具有大聯盟資歷的投手，已經接近簽約階段，蘇泰安說：「有好消息，會盡快通知大家。」

外傳獅隊本季只找3名洋將，但目前球隊鎖定名單另有4人，蘇泰安強調，只要是好投手、有資歷、有實力，球隊都會簽，「沒有限制幾位」。

獅隊去年用了5名洋投，瑞安拿6勝（9敗）最多，羅里奇因傷休息，只貢獻5勝（6敗），另有亞力克、奧斯丁、知念広弥，5人共計替球隊搶到16勝、吞28敗。