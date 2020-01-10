中職／搞定羅力合約 悍將完成4洋投布局

富邦悍將今天確定簽回洋投羅力。 截圖自悍將官方粉絲團 分享 facebook

富邦悍將今天確定簽回洋投羅力（Mike Loree），展開他在中職的第八個球季，加上包林傑（Ryan Bollinger）、伍鐸（Bryan Woodall）正式完成簽約，以及先前已公布加盟的索沙（Henry Sosa），富邦正式完成今年洋將布局，四名洋投預計農曆年後將正式向悍將報到並投入春訓，共同備戰今年球季。

羅力在中職打滾七年，已累積84勝、964次三振、1142.1局，年年都在投手個人獎項上大豐收，在中職長期穩定的成績，季外一度引發富邦與中信兄弟的搶人大戰，最終仍由老東家富邦突圍，收下這名強大外援，新球季將續披富邦球衣挑戰百勝、千K里程碑。

與富邦完成簽約，羅力表示，「相當興奮能再次與富邦簽約，我將竭盡所能幫助悍將與我們的球迷拿下2020年的總冠軍。」

此外，去年6月正式登錄悍將一軍的包林傑，整季留下108局、6勝，奪三振率10.5則為悍將投手群之最，季末持續參加澳洲職棒維持手感，新球季也回鍋投效悍將。前一季因傷勢影響表現的伍鐸，在去年季中返美後持續調整身手，農曆年後再度來台參與悍將春訓，也將爭取進入開季名單。

富邦完成洋將布局策略後，也即將在13日正式展開春訓，並於農曆年後視洋投整體表現決定開季登錄名單。富邦悍將四名洋投去年聯手拿下28勝，在經過前一球季的磨合後，今年尋求繳出更亮眼的成績單，幫助球隊力拚隊史最佳成績。