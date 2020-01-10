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青奧列五人制棒球 史上首次混和性別組隊

2020-01-10 10:08聯合報 記者蘇志畬／即時報導

雖然2024年巴黎奧運再度缺席，不過2022年青年奧運仍有「棒球」身影 美聯社
雖然2024年巴黎奧運再度缺席，不過2022年青年奧運仍有「棒球」身影 美聯社
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2020年東京奧運是棒球項目在睽違12年後重返奧運，雖然2024年巴黎奧運再度缺席，不過2022年青年奧運仍有「棒球」身影，街頭風格的「五人制棒球（Baseball5 ）」及武術新增為運動競賽之一。

2022年青奧在位於西非的塞內加爾首都達卡舉行，五人制棒球在非洲地區十分盛行，不需球棒、手套等球具，只需要一顆橡膠球、一塊平整的場地，找好兩隊各五個人就能比賽，有助於棒球接觸人口的普及。

青奧列入五人制棒球也創下特殊歷史，這是奧運史上第一次團隊賽事採混和性別組隊，根據規定，五人制棒球隊伍中須有四名男性及四名女性。

五人制棒球先發為五名球員，不過有三人作為替補，同樣是三人出局，但採五局制，最大不同點是沒有投手，打擊者在本壘後方自己拋球，用手將球打進場內，防守者則徒手接球，壘包配置相同，一樣是跑回本壘得分。

由於賽制主打隨處都能玩，場地尺寸縮小，壘間距離為13公尺，比起正規棒球縮水一半，從本壘到外野圍牆只有18公尺，尺寸只比半個籃球場大一些。

特別的是，五人制棒球打者將球擊出後，至少需在界內落地一次才算有效打擊，如果直接打到界外區、外野圍牆、圍牆外，直接算出局，所以也沒有全壘打。

世界棒壘總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，從2017年開始推廣五人制棒球以來，進入青年奧運競賽就是我們的目標之一，這項新型態的競賽近年來成長快速，我們希望能將棒壘球的價值推廣到年輕族群以及未接觸過的社群中。

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