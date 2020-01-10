日職／周刊新球季預測 張奕站穩先發輪值

旅日投手張奕改練投手前，一度擔心遭到歐力士隊開除。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 日職新球季三月廿日開打，日本「棒球周刊」雜誌預測十二隊開季投打陣容，旅日好手王柏融、張奕、宋家豪、陳冠宇都上榜，陽岱鋼也被列為競爭巨人隊先發外野手的重要人選，去年在世界十二強賽投出氣勢的張奕，進入歐力士隊先發輪值的機會應不小。

歐力士去年在太平洋聯盟排名墊底，今年補進大聯盟生涯二百八十二轟老將、陳偉殷在金鶯隊的老戰友瓊斯，簽下兩年八百萬美元合約，棒球周刊推測，他將扛起第四棒重任，和吉田正尚共組中心棒次。

歐力士本季開幕戰將在客場對決樂天隊，雙方進行三連戰後，歐力士三月廿四日回到大阪巨蛋主場對軟銀隊展開三連戰；棒球周刊分析歐力士開季先發投手群，張奕將是後半段輪值人選，前五人依序是山岡泰輔、山本由伸、榊原翼、艾爾伯斯、Ｋ-鈴木。

張奕去年新人球季出賽八場（六場先發），投出二勝四敗、防禦率五點九三，新球季年薪從四百廿萬日圓增至八百萬日圓，他也設定站穩先發、二位數勝投的目標，若是成功卡位，本季第一個對手可能就是去年完成日職三連霸的軟銀。

棒球周刊預測，王柏融今年將是日本火腿隊開季第五棒、擔任指定打者，宋家豪、陳冠宇分別在樂天、羅德隊中繼投手占有一席之地，至於巨人右外野手雖是龜井善行，但陽岱鋼仍是強力競爭人選。