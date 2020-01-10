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中職／兄弟新洋投羅傑斯 隔7年再當建仔隊友

2020-01-10 00:02聯合報 記者藍宗標／台北報導

兄弟新洋將羅傑斯曾效力藍鳥隊。 （美聯社）
兄弟新洋將羅傑斯曾效力藍鳥隊。 （美聯社）
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中信兄弟隊備戰新球季，十六日將在屏東春訓營開訓，領隊劉志威昨宣布，開季四名洋投萊福力、米蘭達、德保拉、羅傑斯已全部簽妥合約，擁有大聯盟、南韓職棒合計十年資歷的多明尼加籍右投羅傑斯，也是二軍客座投手教練王建民七年前在藍鳥隊舊識。

中職本季賽事三月十四日開打，兄弟、富邦悍將隊已補滿四名註冊洋投，悍將隊四人都是去年老面孔，包括索沙、羅力、伍鐸、包林傑，樂天桃猿隊目前只簽去年勝投王、三振王李茲，仍有三名額待補。

統一獅隊進度最慢，完全未有明確進度，而且開季只用三人，暫時不會補滿名額，領隊蘇泰安強調，如果確定和洋投簽約，最近兩天就會宣布。

兄弟四名洋投都有大聯盟或是旅日經驗，劉志威表示，萊福力、米蘭達、羅傑斯開季定位先發，德保拉以後援為主，但這只是暫時想法，還要看教練團如何調整。

兄弟高層最近和本土球員陸續談薪，劉志威強調，洋投薪資愈來愈高，不會壓縮本土薪水，希望能在二月十日前確定全隊薪資。

羅傑斯過去在大聯盟七個球季，戰績十九勝廿二敗、防禦率五點五九，效力韓職韓火鷹、耐克森英雄隊三季投出十三勝九敗、防禦率三點五八，二○一六年在韓火鷹年薪一百九十萬美元，曾是當年韓職最高薪洋投。

富邦悍將統一獅樂天中職中信兄弟王建民藍鳥

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