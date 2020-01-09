中職／兄弟4洋投初步定位 羅傑斯曾領190萬美元

34歲多明尼加籍右投羅傑斯曾效力洋基隊。 分享 facebook 中信兄弟隊今天簽定34歲多明尼加籍右投羅傑斯（Esmil Rogers），成為中職第一支確定開季四名註冊洋將的球隊，兄弟領隊劉志威表示，萊福力、米蘭達（Ariel Miranda）、羅傑斯在新球季的定位都是先發，德保拉（Jose De Paula）將以後援任務為主。

這四人過去都擁有大聯盟或旅日資歷，羅傑斯除了大聯盟七年19勝22敗，另在南韓職棒三年13勝9敗，2016年在韓火鷹隊年薪190萬美元，曾是當年韓職最高薪洋投。

中職各隊今年可註冊四名洋將，比去年多一人，兄弟率先補滿名額；劉志威表示，四人定位只是暫時，還要看教練團如何調整。

至於洋投身價愈來愈高，會不會壓縮本土球員的薪水，劉志威強調兩者分開，本土不受影響，也希望能在二月十日前談完全隊薪資。

中職另三隊洋投簽約狀況，富邦悍將隊也陸續簽好四人，都是去年老面孔，除了季中跳槽韓職的索沙，還有生涯84勝羅力、伍鐸、包林傑，基本上也完成開季布局，但還未正式對外公布。

樂天桃猿隊目前只簽下去年勝投王、三振王李茲，仍有三個註冊名額待補；統一獅隊洋投陣容完全未有明確進度，而且開季只用三人，不會補滿名額。