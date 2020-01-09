日職／棒球周刊看好張奕 開季站穩先發投手

旅日投手張奕。 報系資料照 分享 facebook 日職新球季3月20日開打，歐力士隊將在客場對決樂天隊，雙方展開三連戰，日本「棒球周刊」雜誌分析歐力士開季投打陣容，旅日投手張奕也在先發投手名單內，預料將是後半段輪值人選。

歐力士去年在太平洋聯盟排名墊底，戰績只有61勝7和75敗，勝率4成49，今年補進大聯盟生涯282轟老將瓊斯（Adam Jones），簽下兩年800萬美元合約，棒球周刊預測，他將扛起第四棒重任。

棒球周刊為太平洋聯盟六隊評分，去年奪下日職總冠軍的軟銀隊是唯一獲得A的球隊，西武、樂天、羅德都是B，日本火腿、歐力士只有C。

但棒球周刊認為，歐力士先發投手群戰力堅強，山岡泰輔、山本由伸（去年分別13勝、8勝）將是前兩號投手，榊原翼、Ｋ-鈴木、張奕、 荒西祐大、田島大樹也要競爭先發名額。

棒球周刊推測歐力士開季前六號先發投手是山岡泰輔、山本由伸、榊原翼、艾爾伯斯（Andrew Albers）、Ｋ-鈴木、張奕。

歐力士開季對樂天三連戰後，3月24日將回大阪巨蛋主場對軟銀展開三連戰，張奕若能卡位先發成功，新球季第一個對手可能就是軟銀。

張奕去年出賽八場（六場先發），投出2勝4敗、防禦率5.93，新球季年薪從420萬日圓增至800萬日圓，他也設定二位數勝投的目標。