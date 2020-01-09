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6搶1／球員人數恐降至24人 中華隊投手戰力更吃緊

2020-01-09 00:26聯合報 記者藍宗標／台北報導

今年以地主身分再拚六搶一奧運資格賽，球員人數可能降為廿四人，投手群戰力恐怕更吃緊...
今年以地主身分再拚六搶一奧運資格賽，球員人數可能降為廿四人，投手群戰力恐怕更吃緊。 圖／聯合報系資料照片
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中華隊去年在世界十二強棒球賽派出廿八名球員參賽，前進東京奧運之路遭南韓阻擋，今年以地主身分再拚六搶一奧運資格賽，球員人數可能降為廿四人，投手群戰力恐怕更吃緊。

東京奧運棒球賽六席已有日本（保障名額）、以色列、南韓、墨西哥晉級，最後兩隊將在三月美洲區資格賽、四月六搶一奧運資格賽產生；中華隊在六搶一的對手包括澳洲、荷蘭、大陸，另兩隊是美洲區資格賽第二、第三名球隊。

六搶一奧運資格賽四月一日到五日在台中洲際、斗六球場進行，中華棒協秘書長林宗成表示，世界棒壘球總會（WBSC）把六搶一列為比十二強賽低一級的比賽，若是比照一般國際賽規格，各隊球員名單只有廿四人。

以色列去年在歐非區奧運資格賽出線，各隊參賽球員就是廿四人，美洲區、六搶一奧運資格賽應會比照辦理，林宗成強調，WBSC目前未和各隊討論六搶一時程表，不過看起來「作業強度」應會降低。

他表示，作業強度降低就是規格降級，層級比十二強賽低一級，成為Ｕ廿三、Ｕ十八世界盃等級的一般國際賽，比賽開打前一個月報名、確定名單，各隊賽前兩天抵達主辦國，沒官辦熱身賽、直接開打。

中華隊去年前進十二強賽，組軍過程先選出六十人大名單，再減為四十五人，最後降到正選廿八人，今年重組國家隊再拚奧運，按照WBSC的規格，最晚必須在三月一日決定廿四人名單，林宗成說：「WBSC雖未確定訊息，但看起來應該就是比照一般國際賽。」

東京奧運以色列南韓

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