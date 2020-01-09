日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

松坂大輔今年將重回西武獅隊，雖然他已經高齡39歲，身手也大不如前，不過重返他職棒生涯最璀璨閃亮的舞台，對於2020年的西武獅以及整個太平洋聯盟來說都是相當大的話題。

相隔14年之後回到西武，松坂大輔表示：「所澤是我職業生涯的起點，也是孕育我的地方，很開心能再度在西武獅迷面前打球，我會盡力為完成球隊3連霸目標而努力。」松坂去年在中日一軍只登板2次拿下0勝1敗，西武再缺投手，也不到指望他扮演救世主的地步。因此比起實質的戰力，重點還是在於他回鍋之後的象徵意義。

松坂大輔生涯前8個球季在西武獅都是王牌投手，2006年底轉戰紅襪後，依序也曾打過大都會、中日、軟銀等球隊，最後終於在2019年底重回老東家。 歐新社資料照片 分享 facebook

到2018年為止，西武隊總共有18名行使FA而離開的球員，高居日本職棒12球團「流失度」第一。而且這還不包含松坂大輔、牧田和久等藉由入札制度轉戰美國大聯盟發展的選手。然而，這些西武所培養出來的明星選手，後來再回到西武的卻是少之又少，這讓西武獅迷過去幾年在情感上受傷不少。

90年代西武王朝的傳奇球星，僅有伊東勤、渡邊久信陸續擔任過獅子軍監督，也都幫西武拿過聯盟優勝。不過只有渡邊久信現在還留在西武，並擔任GM職務，而伊東勤早已脫離西武體系，先後到羅德、中日。明星中外野手秋山幸二自從1994年被交易到大榮鷹隊之後，西武獅迷就聲聲期盼他能再回來，不過轉眼20多年過去，秋山幸二僅僅以OB身分回去開過球，出任監督的6年也都待在軟銀鷹，拿過3次太平洋聯盟優勝。他擔任監督的評價甚高，卻始終無緣披上西武的球衣。

秋山幸二無論是當球員或當教練都有好成績，但他擔任監督是全都是在軟銀，讓西武球迷相當遺憾。 聯合報系資料照片 分享 facebook

再以近年的趨勢來看，扣除掉這幾年才FA轉隊的現役選手岸孝之、淺村榮斗、炭谷銀仁朗等人，後來選擇回鍋西武的也屈指可數。中島裕之去美國2年（2013-2014年）之後回到日本，西武雖然也曾提出邀約，但中島後來加入的是同聯盟的歐力士猛牛。與中島裕之同為2008年奪冠主力，2014年加入讀賣巨人隊的片岡治大，在巨人4年表現平平，仍然在退休之後獲得教練的機會，今年將續任巨人內野守備跑壘教練。與片岡同時離隊的涌井秀章，2014年之後到去年都效力千葉羅德，今年再以金錢交易轉到樂天，短時間內並無回到西武的跡象。

所幸這幾年在渡邊久信GM的主導球隊編成之下，局勢逐漸有所轉變，多名明星球員回到西武懷抱，對獅迷來說足堪安慰。

松井稼頭央是中島裕之之前的西武當家游擊手，2003年他成為NPB史上行使FA挑戰美國大聯盟的內野手第一人，2011年回到日本之後先在樂天金鷲隊打了7年。西武獅迷終於在2018年盼到他歸隊，在西武引退之後，目前擔任二軍監督，也是未來一軍監督的候選人。西武時代兩度獲得太平洋聯盟救援王的守護神豐田清，也將在今年相隔15年之久後再度重返老東家，出任一軍投手教練。

松井稼頭央在大聯盟打了7年，重返日職後到樂天也打了7年，於2018年回到西武獅後引退，目前擔任西武獅二軍教練。 歐新社資料照片 分享 facebook

另外為了留下主力選手，西武球團對複數年合約的態度也從保留到願意端出大型合約。除了中村剛也、梅西亞（Ernesto Mejia）兩大主砲之外，這個季後為了留住秋山翔吾，提出4年20億日圓的大型合約。同時，為了秋山萬一離開而做準備，與今年將取得FA資格的盜壘王外野手金子侑司簽下4年複數年合約。對守護神增田達至提出的複數年合約雖然未被接受，但在在都可以看得出西武球團為了鞏固王朝，以及避免過去傳奇球星出走又喚不回的窘況做出了很大的努力。