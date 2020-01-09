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日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00Hiyan

松坂大輔今年將重回西武獅隊，雖然他已經高齡39歲，身手也大不如前，不過重返他職棒生涯最璀璨閃亮的舞台，對於2020年的西武獅以及整個太平洋聯盟來說都是相當大的話題。

相隔14年之後回到西武，松坂大輔表示：「所澤是我職業生涯的起點，也是孕育我的地方，很開心能再度在西武獅迷面前打球，我會盡力為完成球隊3連霸目標而努力。」松坂去年在中日一軍只登板2次拿下0勝1敗，西武再缺投手，也不到指望他扮演救世主的地步。因此比起實質的戰力，重點還是在於他回鍋之後的象徵意義。

松坂大輔生涯前8個球季在西武獅都是王牌投手，2006年底轉戰紅襪後，依序也曾打過...
松坂大輔生涯前8個球季在西武獅都是王牌投手，2006年底轉戰紅襪後，依序也曾打過大都會、中日、軟銀等球隊，最後終於在2019年底重回老東家。 歐新社資料照片
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到2018年為止，西武隊總共有18名行使FA而離開的球員，高居日本職棒12球團「流失度」第一。而且這還不包含松坂大輔、牧田和久等藉由入札制度轉戰美國大聯盟發展的選手。然而，這些西武所培養出來的明星選手，後來再回到西武的卻是少之又少，這讓西武獅迷過去幾年在情感上受傷不少。

90年代西武王朝的傳奇球星，僅有伊東勤、渡邊久信陸續擔任過獅子軍監督，也都幫西武拿過聯盟優勝。不過只有渡邊久信現在還留在西武，並擔任GM職務，而伊東勤早已脫離西武體系，先後到羅德、中日。明星中外野手秋山幸二自從1994年被交易到大榮鷹隊之後，西武獅迷就聲聲期盼他能再回來，不過轉眼20多年過去，秋山幸二僅僅以OB身分回去開過球，出任監督的6年也都待在軟銀鷹，拿過3次太平洋聯盟優勝。他擔任監督的評價甚高，卻始終無緣披上西武的球衣。

秋山幸二無論是當球員或當教練都有好成績，但他擔任監督是全都是在軟銀，讓西武球迷相...
秋山幸二無論是當球員或當教練都有好成績，但他擔任監督是全都是在軟銀，讓西武球迷相當遺憾。 聯合報系資料照片
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再以近年的趨勢來看，扣除掉這幾年才FA轉隊的現役選手岸孝之、淺村榮斗、炭谷銀仁朗等人，後來選擇回鍋西武的也屈指可數。中島裕之去美國2年（2013-2014年）之後回到日本，西武雖然也曾提出邀約，但中島後來加入的是同聯盟的歐力士猛牛。與中島裕之同為2008年奪冠主力，2014年加入讀賣巨人隊的片岡治大，在巨人4年表現平平，仍然在退休之後獲得教練的機會，今年將續任巨人內野守備跑壘教練。與片岡同時離隊的涌井秀章，2014年之後到去年都效力千葉羅德，今年再以金錢交易轉到樂天，短時間內並無回到西武的跡象。

所幸這幾年在渡邊久信GM的主導球隊編成之下，局勢逐漸有所轉變，多名明星球員回到西武懷抱，對獅迷來說足堪安慰。

松井稼頭央是中島裕之之前的西武當家游擊手，2003年他成為NPB史上行使FA挑戰美國大聯盟的內野手第一人，2011年回到日本之後先在樂天金鷲隊打了7年。西武獅迷終於在2018年盼到他歸隊，在西武引退之後，目前擔任二軍監督，也是未來一軍監督的候選人。西武時代兩度獲得太平洋聯盟救援王的守護神豐田清，也將在今年相隔15年之久後再度重返老東家，出任一軍投手教練。

松井稼頭央在大聯盟打了7年，重返日職後到樂天也打了7年，於2018年回到西武獅後...
松井稼頭央在大聯盟打了7年，重返日職後到樂天也打了7年，於2018年回到西武獅後引退，目前擔任西武獅二軍教練。 歐新社資料照片
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另外為了留下主力選手，西武球團對複數年合約的態度也從保留到願意端出大型合約。除了中村剛也、梅西亞（Ernesto Mejia）兩大主砲之外，這個季後為了留住秋山翔吾，提出4年20億日圓的大型合約。同時，為了秋山萬一離開而做準備，與今年將取得FA資格的盜壘王外野手金子侑司簽下4年複數年合約。對守護神增田達至提出的複數年合約雖然未被接受，但在在都可以看得出西武球團為了鞏固王朝，以及避免過去傳奇球星出走又喚不回的窘況做出了很大的努力。

西武松坂大輔松井稼頭央

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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