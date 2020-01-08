中職／賽格威、史博威31勝 羅力、索沙有本錢超越

富邦悍將隊備戰新球季，13日將在高雄開訓，開季四名洋投羅力、索沙、伍鐸、包林傑已經確定，都是去年老面孔，羅力和索沙聯手，有機會為球隊貢獻30勝，羅力更要挑戰百勝紀錄。

中職2009年從六隊降為四隊，近年明顯出現「打高投低」的現象，洋投不一定有壓制力，同隊三人同一季投出十勝以上只有兩次，分別是2010年兄弟隊卡斯帝（14勝）、羅曼（12勝）、麥格倫（11勝），2017年桃猿隊賽格威（16勝）、史博威（15勝）、道恩斯（10勝）。

賽格威、史博威同一年聯手31勝，兩人都15勝以上，堪稱中職近11季最強洋投組合，就看羅力、索沙今年有沒有機會追平、甚至超前，如果兩人狀況夠穩，悍將本季戰績值得期待。

悍將包括前身義大犀牛隊在內，羅力從2015年起就是隊上王牌，15年和希克聯手22勝、16年和力猛22勝、17年再和力猛23勝、前年和伍鐸24勝、去年和索沙20勝；羅力在這五個球季中，除了前年十勝是隊上次多，其他都是最多勝投手，依序是16勝、13勝、16勝、12勝。

索沙去年首度來台，開季投到六月離隊轉戰韓職前，不到兩個半月的時間繳出8勝2敗、防禦率1.56、奪三振85次的佳績，一度是中職三冠王，今年完整球季只要調整、身體沒有問題，勝場數應有一定水準。

羅力目前84勝紀錄是中職史上第五，本季想達到百勝里程碑，必須投出追平個人單季紀錄的16勝。