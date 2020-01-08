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中職／兄弟2010年靠3洋投稱霸 近6季只4人單季10勝

2020-01-08 18:37聯合報 記者藍宗標／即時報導

中職新球季3月14日開打，中信兄弟隊已敲定開季四名洋投，除了去年十勝投手萊福力回鍋，還有德保拉（Jose de Paula）、米蘭達（Ariel Miranda），最後一席是曾有韓職經驗的右投，將在正式簽約後公布姓名；兄弟近年能投出單季二位數勝投的洋投不多，今年想要爭王，洋投戰力是否提升仍是關鍵。

兄弟最近一次封王是2010年，三名先發洋投卡斯帝、羅曼、麥格倫聯手包辦37勝，加上「守護神」庫倫也有八勝34救援，當年總冠軍戰四連勝扳倒興農牛隊，奪下隊史第七冠。

中職從2009年起減為四隊，這是兄弟近11季洋投戰力最顛峰，中國信託銀行從2014年起冠名贊助象隊，改以中信兄弟隊出發後，近六季有五季打進總冠軍戰（前年未爭霸），但未再嘗過封王滋味。

兄弟隊從2014年起，一共聘用26名洋投，16年動用八人最多，15年也有七人，能夠投出單季二位數勝投只有15年克蘭頓（10勝）、16年耐森（11勝）、17年伍鐸（13勝）、去年萊福力，完全未有同一季兩位十勝投手。

其實從2009年起，兄弟單季兩名以上洋投締造二位數勝投，除了2010年麥格倫三人之外，也只有2011年羅曼（16勝）、泰勒（11勝）。

中職從今年球季開始，各隊可註冊四名洋將，比去年多一人，但開季是否補滿名單仍待觀察，統一獅隊已經確定，暫時註冊三人。

中職中信兄弟統一獅

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