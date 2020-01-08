6搶1／中華隊名單恐降24人 拚奧運門票更吃力

中華棒協秘書長林宗成今天表示，世界棒壘球總會（WBSC）把六搶一列為比去年世界12強賽低一級的比賽，若是比照一般國際賽規格，各隊球員名單只有24人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

六搶一奧運資格賽四月一日到五日在台中洲際、斗六球場進行，將是中華隊最後爭取東京奧運門票的機會，中華棒協秘書長林宗成今天表示，世界棒壘球總會（WBSC）把六搶一列為比去年世界12強賽低一級的比賽，若是比照一般國際賽規格，各隊球員名單只有24人。

去年世界12強賽開打前進行的歐非區奧運資格賽，各隊名單就是24人，由以色列取得東京奧運門票，12強賽增至28人，今年三月美洲區資格賽、四月六搶一奧運資格賽應該也是24人，一旦如此，中華隊投手群戰力恐怕更吃緊。

中華隊去年組軍過程先選出60人大名單，再減為45人，最後降到正選28人，林宗成表示，WBSC目前還未和各隊討論六搶一奧運資格賽的時程表，不過看起來「作業強度」應會降低。

他說，所謂作業強度降低就是規格降一級，列為比12強賽低一級的比賽，例如12強賽一個球員一間房間，六搶一奧運資格賽將是兩人一間，也不會有官辦熱身賽，各隊必須自辦熱身賽。

林宗成表示，像U23、U18世界盃就是WBSC認定的一般國際賽，比賽開打前一個月報名、確定名單，各隊賽前兩天抵達主辦國，未有官辦熱身賽、直接開打。

六搶一奧運資格賽如果按照這種規格，中華隊最晚必須在三月一日決定24人名單，林宗成說：「WBSC雖未確定訊息，但看起來應該就是比照一般國際賽。」