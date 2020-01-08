棒球／為了打東奧 以色列球員上網募款

沃夫(中)於去年歐洲棒球錦標賽，助以色列打進奧運。擷圖自推特 分享 facebook

以色列在歐洲資格賽脫穎而出，早早搶下東京奧運六張門票的其中一席，不過現在有位球員卻上網募款，希望籌到1萬6758美元（約台幣50萬元）的資金，好讓他能無後顧之憂前進東奧。

26歲的沃夫（Jeremy Wolf）是以色列裔美籍人，從小在亞歷桑納長大，2016年獲大都會第31輪指名，不過只在小聯盟打了76場比賽，2017年就結束職業生涯，最高層級到短期1A，共繳出2成74打擊率、5轟和43分打點的成績。

之後沃夫創設「More Than Baseball」非營利機構，幫助小聯盟球員發展潛能，並協助克服生活上的困難，由於機構經費還需要他操煩，無法專心追逐個人的奧運夢想。

沃夫目前住在特拉維夫，接下來將回到亞歷桑納展開訓練，他透露自己是在提供棒球裝備到以色列時，獲得以色列棒協總監克茲（Peter Kurz）邀約參加東奧。

「不幸地，離開美國去打奧運將帶來經濟困頓。」沃夫因此架設「GoFundMe」網站募款，「這是全世界的運動員常遇到的事，但還是很難去衡量是否該追求這次機會，尤其還有一票人和學生的債務等著你回來處理。」