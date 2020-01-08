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中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00Tzuyi

2019年底中信兄弟一代球星彭政閔正式退役，將除了接任副領隊外，另一個身份是中信農場主管。他將與曾經在日本職棒福岡軟銀鷹隊編成育成部工作的藤田学（Fujita Manabu）搭配，借助日職育成經驗一起建構中信兄弟的農場制度。除了40人名單構想外，預計將嚴格控管年輕球員的使用，避免揠苗助長，用養成讓球員優點發揮到最大。

彭政閔(右)與藤田学(左)將共同建構中信農場，目前已有初步想法，未來成效指日可待...
彭政閔(右)與藤田学(左)將共同建構中信農場，目前已有初步想法，未來成效指日可待。 聯合報系資料照片
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中職首度有培育新秀的概念，可以回溯至1990年統一獅創立二軍，但直至1996年興農假性二軍、2004年南方之星聯盟等，發展超過15年都未有顯著成效，處在只聞樓梯響的階段。2006年中職開始代訓對抗賽，才逐漸有二軍雛型，但最早6隊只有2隊成立二軍，直到2009年因中信及米迪亞解散，興農被迫自組二軍，才形成所有球隊都有自己二軍，養成效果慢慢浮現。

隨著二軍制度發展超過10年，加上旅外歸國潮及洋將實力增加，中職整體比賽強度越來越強，一般認為約有小聯盟2A左右的水準，部份球員甚至可能有3A以上的身手。不過這卻讓年輕球員越來越難成為即戰力，畢竟潛力新秀旅外都需要從新人聯盟開始，留在國內的要挑戰約2A實力的中職，除了靠原有的身手外，還是需要更加精進實力。

從去年開始，富邦與中信開始對球員養成有不同規劃。有鑑於近年年輕球員發展不順，申皓瑋、楊晉豪、戴培峰等首輪球員，至今都未能站穩一軍，富邦悍將決定成立球員發展部門。初期由前總教練葉君璋負責，以二軍球員及培養中的球員為主要對象。目標是透過數據、影片、科技等輔助球員成長，蒐集更多客觀資訊之後，找出球員需要加強的部份，並追蹤進度提供教練團資訊。可惜成立僅短短3個月，味全龍就成軍並買斷葉君璋合約，球員發展部門從此胎死腹中，新的人事異動後也沒有要重啟的意思。

富邦去年成立球員發展部門，本是絕佳的構想，但隨著葉君璋離隊，未有其他教練延續執行...
富邦去年成立球員發展部門，本是絕佳的構想，但隨著葉君璋離隊，未有其他教練延續執行，實在是相當可惜。 聯合報系資料照片
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中信兄弟則是從冰風暴事件後開始培育年輕球員，由當時的多位外籍教練協助養成，包含王威晨、岳東華、詹子賢等，後來都已成為陣中主將，整體養成確實表現較其他球隊優異。去年還由母集團旗下的臺灣人壽保險贊助台中市成棒隊，並宣告雙方可以合作交流，台壽保隊可測試與培養年輕球員，並推薦給中信兄弟隊，有如三軍的編制。可惜交流案與富邦的球員發展部門一樣，至今都未能成真，不過證明現在的中職確實已經進展到需要藉由二軍以外的部門，找出更多優秀球員。

中信在冰風暴後越來越多年輕好手大展身手，不但幫助球隊再次打進總冠軍賽，甚至可入選...
中信在冰風暴後越來越多年輕好手大展身手，不但幫助球隊再次打進總冠軍賽，甚至可入選國家隊，計畫性養成的效益不容小覷。 聯合報系資料照片
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目前各隊陣容中，富邦打線主力先發平均年齡大於其他球隊，只有王正棠、李宗賢比較年輕，是最急迫需要更多年輕好手的一隊。統一經歷多年戰績低迷的世代交替後，許多年輕球員已能獨撐大局，不過還是不夠穩定，依舊需要其他好手支援。味全則是9成球員都是年輕球員，急需更多資源協助養成。目前唯一僅靠二軍養成就可以打天下，應當只有剛換上新制服的樂天桃猿。

悍將打線至今仍非常依賴林益全、高國輝、蔣智賢、胡金龍及林哲瑄等球星，但年輕球員火...
悍將打線至今仍非常依賴林益全、高國輝、蔣智賢、胡金龍及林哲瑄等球星，但年輕球員火力明顯斷層，急需靠農場發展養成。 聯合報系資料照片
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中信兄弟今年已經確定建立農場制度，不僅僅只有彭政閔掛名，而且已經有初步規劃，加上有日職經驗的藤田学為輔，又挖角養成成效優異的王建民，不會只是喊喊口號。他們現況有不少年輕球員已能成為一軍主力，甚至在12強這樣的國際賽中，還展現不畏強權的態度。後續如能再追加農場的扎根發展，黃潮再現指日可待，其他球隊也應加速球員發展的農場成軍才對。

彭政閔葉君璋中信兄弟富邦悍將味全龍

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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