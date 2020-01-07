爆米花／姜建銘打擊率4成84 奪下大會打擊王

2019年爆米花棒球聯盟賽事今天落幕，台北興富發隊在冠軍戰以5：2擊敗合作金庫隊，捧回首座爆米花冠軍，合庫終止二連霸，但四屆比賽奪下二冠二亞，仍是歷屆賽事戰績最好的球隊。

本屆三到八名依序是台灣電力、安永鮮物、桃園航空城、台南市、新北市、台中台壽保。

個人獎名單如下：