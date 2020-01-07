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爆米花／姜建銘打擊率4成84 奪下大會打擊王

2020-01-07 17:58聯合報 記者藍宗標／即時報導

2019年爆米花棒球聯盟賽事今天落幕，台北興富發隊在冠軍戰以5：2擊敗合作金庫隊，捧回首座爆米花冠軍，合庫終止二連霸，但四屆比賽奪下二冠二亞，仍是歷屆賽事戰績最好的球隊。

本屆三到八名依序是台灣電力、安永鮮物、桃園航空城、台南市、新北市、台中台壽保。

個人獎名單如下：

打擊獎：安永鮮物姜建銘（4成84）

打點獎：興富發陳宥忠（18分）

全壘打獎：台電范孟傑（2支）

投手獎：台電范孟晨（防禦率0.806）

MVP：興富發比力安

教練獎：興富發呂明賜

台北興富發隊奪下首座爆米花聯盟冠軍，全隊衝進場內瘋狂慶祝。記者蘇健忠／攝影
台北興富發隊奪下首座爆米花聯盟冠軍，全隊衝進場內瘋狂慶祝。記者蘇健忠／攝影
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呂明賜姜建銘

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