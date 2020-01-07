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中職／三年約走完還想拚 王溢正：看身體狀況

2020-01-07 16:32聯合報 記者蘇志畬／嘉義即時報導

樂天桃猿隊與王溢正簽下三年複數合約，加入「50萬」俱樂部。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊與王溢正簽下三年複數合約，加入「50萬」俱樂部。記者蘇志畬／攝影
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樂天桃猿隊左投王溢正春訓新造型亮相，頭髮又燙又染，更加時尚，他笑說：「新球季新氣象嘛。」新造型加上好「薪」情整裝出發，球隊也給予三年複數合約，跨進「50萬」俱樂部，王溢正感謝球隊肯定。

樂天桃猿隊在開訓第一天公布首波調薪結果，王溢正獲得三年複數年合約，今年月薪從47萬調整為52萬，接下來兩年依序為52萬、57萬，王溢正表示：「每年慢慢進步，雖然來到50萬，但感覺上沒什麼不同，小朋友加薪加得比較快。」

猿隊與王溢正在去年合約走完後，續簽三年合約，考量年紀因素，王溢正在與球隊談約時就希望能簽下長約，他說：「我也30幾歲了，感謝球隊給予肯定。」

今年34歲的王溢正等到合約走完已將近37歲，雖然未設定退休年紀，不過王溢正說：「就看身體狀況吧，身體是不會騙人的，一定會想拚下一份合約，但還是要看到時狀況。」

王溢正自2013年揮別日職橫濱隊，返台加盟桃猿隊至今，防禦率雖然起起伏伏，不過2014年起，每年都繳出單季百局的穩定貢獻，去年球季拿下生涯新高的12勝，防禦率4.54，新球季王溢正未特別設定目標局數，他說：「身體健康對我來說比任何目標都還要重要。」

王溢正樂天橫濱

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