日職／不捨郭俊麟遭裁 許銘傑看好仍有旅外機會

樂天桃猿隊今天開訓，「貓仔」許銘傑（中）現身嘉義縣棒球場，老隊友見到他都露出笑容。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 樂天桃猿隊今天開訓，「貓仔」許銘傑現身嘉義縣棒球場，老隊友見到他都露出笑容，開心送上擁抱，許銘傑表示，休季期間會找時間回台與教練、選手交流，了解台灣棒球狀況。

許銘傑曾效力猿隊兩年，隨後轉戰中信兄弟隊，2018年開始擔任西武獅教練，以調整、養成投手為主，去年開始接觸比賽調度，學到滿多東西，許銘傑表示：「調度方面自己還要加強，今年會跟著球隊比賽，以這方面為主。」

許銘傑今年獲得西武獅隊續約一年，繼續擔任二軍投手教練，原本陣中台將郭俊麟、廖任磊遭釋出後，許銘傑一度考慮回台找工作，但因女兒仍在日本留學，加上西武獅給機會，選擇留在日本。

回想當時聽到郭俊麟被釋出，許銘傑當下心情十分難過，他表示：「其實俊麟當時球速回來了，整體狀況也調整得差不多，就是沒有機會上一軍，公司做出這個決定，我身為教練也沒辦法幫他爭取。」

許銘傑認為郭俊麟年紀還輕，只要把自己的肌力、狀況調整好，還是有旅外的機會，「就看經紀公司怎麼幫他，世界還很寬廣。」許銘傑也自嘲，「像我就被解約過兩、三次啊。」