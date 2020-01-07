中職／球探艾迪頓出手 中信洋投米蘭達確認加盟

中信兄弟球團今日宣佈，已與新洋投米蘭達（Ariel Miranda）簽約，米蘭達目前於美國自主訓練，預計過完年來台灣報到。

米蘭達為古巴籍球員，30 歲，188 公分，86 公斤，左投左打。2016-2018年於大聯盟出賽 44 場，其中 40 場為先發出賽，223 局的投球中，送出 186 次三振，拿下 13 勝 9 敗，防禦率 4.72，每局被上壘率 1.25。2018-2019 年赴日職發展，出賽 26 場皆為先發，133.2 局的投球中，送出 98 次三振，拿下 13 勝 6 敗，防禦率 3.37。

日前中信兄弟國際球探艾迪頓（Nick Additon）親自帶著妻子前往拜訪米蘭達，解答米蘭達與米蘭達妻子對於來台灣打球的疑問，也讓米蘭達更加了解中信兄弟。米蘭達也透過鏡頭對中信兄弟球團表達感謝：「對於擁有這個機會，我非常開心，希望我保持好的一面，在新的一年拿下冠軍。」