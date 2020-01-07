中職／曾豪駒穿新衣上任 重視一二軍調度

樂天桃猿今天在嘉義縣棒球場展開春訓，新任總教練曾豪駒向球員致詞。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，開訓儀式後分頭帶開訓練，新任總教練曾豪駒穿上新衣，笑稱：「感覺滿重的，也代表一種責任。」接下來目標要拿下樂天桃猿的第一座總冠軍，繼續開創新王朝。

猿隊從Lamigo換成樂天，今天全員換上寫著「Rakuten」的訓練服亮相，領隊劉玠廷向球員致詞時表示，Lamigo過去戰績輝煌，8年拿下6座總冠軍，不過Lamigo的故事已經結束，「過去好的東西會留下，到樂天後把細節做更好，寫下新的故事。」

猿隊今年一、二軍的調動可能更頻繁，曾豪駒計畫維持隊友間的良性競爭力，如果有人狀態不佳，就會從二軍尋找戰力，曾豪駒表示：「去年幾乎是相同陣容打完整季，後半段體力有點下滑。」

不過年輕選手仍是以養成為主，18、19歲的球員先照二軍安排菜單訓練，先提升身體強度、加強觀念後，才評估是否升上一軍，曾豪駒表示：「過去接觸過的18歲選手，因為一直比賽，急著想取得好成績，反而較難成長，希望他們不要打3、5年就結束，能打到10年、20年。」

猿隊目前洋投僅確定李茲加盟，但先發仍預計以三洋投為主，王溢正扛第四號先發，五號先發暫定翁瑋均，張喜凱、黃子鵬以及洪聖欽也是考慮人選，翁瑋均、黃子鵬、洪聖欽將是石垣島交流賽先發投手。

曾豪駒表示，第五號先發還是要看春訓狀況才能決定，兩位側投張喜凱、黃子鵬還要看準備狀況，主要考量他們的續航力是否足夠，黃子鵬去年拿下中繼王，會再跟他本人及投手教練詳細討論，看今年是否來得及轉先發。