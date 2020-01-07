中職／再度合作葉君璋 張建銘加入味全當教練

火哥張建銘加盟味全龍。圖／味全龍提供 分享 facebook 味全龍發布新聞稿，確認遭富邦悍將釋出的老將「火哥」張建銘將以教練身分加盟，和總教練葉君璋聯手督軍。

39歲的張建銘擁有16年的職棒資歷，2003年中華職棒代訓選秀會，張建銘被興農牛隊以第二指名選回，04年起展開中職生涯，過往成績輝煌，不過自前年起出賽空間受擠壓，大幅減少一軍出賽，去年更是整季待在二軍，季後遭到悍將隊釋出。

「火哥」屢屢在國際賽開外掛「專打外國人」，尤其是08年北京奧運八搶三資格賽，面對加拿大的比賽，八局下半以他出名的「超級雷射肩」，將球快速且強勁地傳給捕手葉君璋，將跑者刺殺在本壘之前，這次助殺不僅被評為當年八搶三資格賽最精彩的一次守備，同時也帶領中華隊挺進當年的北京奧運，至今仍是讓球迷津津樂道的話題。

當年八搶三完成阻殺美技的兩位主角，在張建銘確定加盟味全龍之後，兩人也是繼興農、義大犀牛、富邦悍將之後再次攜手，只是兩人已轉換教練身份，繼續馳騁在球場上。

對於火哥張建銘加入教練團後的定位，總教練葉君璋表示，由於張建銘剛轉任教練，因此初期會安排他參與各個面向的指導，包含跑壘、打擊、外野等來協助年輕球員，也期望透過全方位的接觸幫助火哥上手教練的任務。當然，兩人多年的交情與隊友情誼，默契沒話說，火哥確定加盟後也將馬上開工，開始他的教練生涯。

張建銘曾拿過中華職棒2005、2009、2013、2015年最佳10人外野手獎，2006、2009、2010、2013、2014年則獲選外野金手套獎；一軍生涯共留下1401支安打、43支全壘打、533分打點、平均打擊率3成01。